Bashir Abdi: "Désormais, c'est focus sur les JO, je n'irai sûrement pas aux Mondiaux"

Même s'il était déçu sur le moment, Bashir Abdi a depuis appris à apprécier sa médaille de bronze obtenue dans le marathon des Championnats du monde d'athlétisme à Eugene en juillet. "Arriver au sommet est difficile, y rester est encore plus difficile. Et j'ai confirmé mon bronze olympique (remporté en 2021). Même pour la troisième fois, le Spike d'Or signifie toujours beaucoup pour moi. Dans l'ensemble, 2022 a été un peu trop chargé pour moi, avec trois marathons. Je n'ai pas touché à mes chaussures de course depuis octobre pour récupérer pendant deux mois, alors que normalement je n'ai besoin que de trois semaines de repos. Je n'ai fait qu'un peu de vélo et je suis actuellement en phase de "start-to-run". L'année prochaine, je ne veux courir qu'un ou deux marathons."

Son calendrier pour 2023 n'est pas encore tout à fait fixé. "Ce qui est certain, c'est que je ne courrai pas les Mondiaux de Budapest (NDLR: 19-27 août 2023)", a précisé Abdi. "Le mois d'août est généralement très chaud, donc je ne vais pas faire subir cela à mon corps un an avant les Jeux", a précisé le Gantois qui aura 34 ans le 10 février prochain. "Je veux faire un marathon de printemps, Rotterdam ou Londres, et ensuite travailler ma vitesse. Je vais peut-être même retourner sur la piste un moment pour travailler cette vitesse. À partir de maintenant, tout est axé sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Reste à savoir si je courrai un marathon d'automne en 2023."