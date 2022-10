Qui est Michael Van der Plaetsen, le nouveau coach de Nafi Thiam ?

Ses références renseignent, en effet, des records personnels à 52.54 sur 400 m haies (2006) et à 4,60 m à la perche (2010). En revanche, il a grandement contribué à la réussite sportive et humaine de son jeune frère, dont on sait qu’il a été atteint d’un cancer des testicules en septembre 2014.

Issu d’une famille de sportifs, Michael Van der Plaetsen est également le frère d’Helena, sprinteuse sur le plat et sur les haies, devenue avec Kim Vanderlinden l’une des deux managers de… Nafi Thiam. Basé en Afrique du Sud, entre Stellenbosch et Le Cap, où il vit la plupart de l’année, l’aîné des Van der Plaetsen a donc convaincu notre double championne olympique de lui confier le rôle de coach principal, ouvert aux outils modernes et aux collaborations extérieures en matière de préparation.

Une méthode "moins traditionnelle" (dixit Nafi) que celle de Roger Lespagnard avec l’objectif de repousser ses limites et de viser si pas le record du monde (7.291 pts, par Jackie Joyner-Kersee, en 1988), le record d’Europe (7.032 pts, par Carolina Klüft, en 2007). Pour rappel, la meilleure performance de Nafi Thiam est 7.013 pts en 2017, à Götzis.

Tout en optant pour cette formule familiale, Nafi a également annoncé qu’elle n’entendait pas mettre un terme à sa carrière après les Jeux de Paris, se voyant continuer encore quatre ans. Alors, un troisième titre olympique et un nouveau record d’ici ? C’est tout le bien qu’on lui souhaite !