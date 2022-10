Nafi Thiam explique les raisons de son changement de coach: « J’avais envie d’une méthode moins traditionnelle »

"Je pars début novembre pour au moins trois mois et je suis déjà enthousiaste, tout comme ma famille qui a conscience que c’est très important pour moi."

Notre championne olympique n’a pas pris cette décision à la légère.

"Je vais essayer la version courte parce que j’ai réfléchi pendant longtemps. Je ne me suis pas décidée comme ça du jour au lendemain. J’ai connu quatorze riches années avec Roger pendant lesquelles il m’a beaucoup appris. Ce fut une belle collaboration. Mais voilà, après toutes ces saisons, si je veux continuer à évoluer, à progresser en tant qu’athlète, continuer à apprendre tout simplement, je ne peux rester dans ma zone de confort, même si c’est rassurant. La méthode et la vision ne me convenaient plus. J’ai envie de travailler d’une façon différente qui correspond plus à mes besoins. En tout cas, à ce que j’identifie comme étant mes besoins actuellement."

Un coach principal

Nafi Thiam a porté son choix sur un coach principal, Michael Van der Plaetsen, ouvert aux autres.

"Je pense qu’une seule personne ne peut pas m’apprendre tout ce qu’il y a à savoir, même s’il est important d’avoir quelqu’un de référence qui gère le programme, le coaching. Et ce sera Michael. Il est ouvert à cette manière de travailler avec d’autres, si nécessaire."

La coïncidence veut que Michael Van der Plaetsen a conseillé Nafi, à Tokyo.

"Oui, sur une épreuve lors de la deuxième journée, mais ceci n’a rien à voir avec ma décision. Je connais Michael depuis longtemps pour le fréquenter, lui et Thomas, dans les compétitions d’épreuves multiples. Voilà… J’ai considéré plusieurs coaches. J’ai discuté avec plusieurs d’entre eux. Mon choix est basé sur ces discussions à propos de la méthode et de la vision, mais aussi des infrastructures, de l’environnement. Et pas par rapport à un court échauffement avec Michael à Tokyo. Je ne vois pas l’intérêt de donner les noms des personnes que j’ai rencontrées ou avec lesquelles j’ai discuté. Disons que je me suis renseigné auprès de six ou sept coaches et qu’il y en a trois avec lesquels j’ai creusé pour pouvoir effectuer le meilleur choix possible. Mais je préfère ne pas citer de noms de personnes avec qui j’ai décidé de ne pas travailler."

Notre championne olympique part en Afrique du Sud, entre Stellenbosch et Le Cap plus précisément. "Attention, je ne déménage pas ! Je ne vais pas vivre en Afrique du Sud, souligne Nafi Thiam. J’y serai pour m’entraîner. Certes, pendant des périodes plus longues que lorsque j’y étais en stage par le passé, c’est-à-dire pendant quelques mois, mais je continuerai également à m’entraîner en Belgique. Avec Michael parce que le but n’est pas de m’entraîner en suivant des programmes. La plupart du temps, sinon la totalité, je serai avec mon entraîneur."

Titres ou record(s) ?

Avec le Mondial à Budapest en 2023 et les Jeux de Paris en 2024, les échéances ne manquent pas, mais Nafi entend battre des records.

"Les championnats sont toujours des objectifs. J’ai envie d’en être parce que je suis une compétitrice. Mais c’est vrai que, cette année, j’ai réussi à collecter pour la deuxième fois les titres de championne olympique, du monde et d’Europe. Alors, maintenant, ce que j’ai en tête, c’est le score. J’ai envie d’aller le plus loin, d’atteindre mon potentiel maximum. C’est aussi lié à mon choix. Il faut que je sois placée dans le contexte idéal. Et si j’étais restée dans ma zone de confort, je ne pense pas que je parviendrais là où je veux. Peut-être que je n’atteindrai pas non plus mes objectifs, mais le but, c’est de ne pas avoir peur et d’essayer. Je me le dois à moi-même. Mes objectifs ont changé à ce niveau, même si je ne dis pas non aux médailles !"

Modernité vs tradition

En choisissant Michael Van der Plaetsen, Nafi Thiam a opté pour la modernité.

"Avant tout, je n’ai pas envie de comparer Michael avec Roger parce que ce n’est pas le but. Je vois ce que Michael peut m’apporter. Ce qui a été déterminant dans mon choix est la méthode de travail. J’avais envie d’une méthode, heu…, peut-être moins traditionnelle que ce que j’ai connu jusqu’ici. Une méthode plus moderne, plus innovante. Il y a beaucoup d’outils qui sont à disposition. J’avais envie de travailler avec quelqu’un qui se sert de ces outils, pas seulement au niveau de l’entraînement, mais de la récupération. Une méthode où la santé du corps est au centre parce qu’à mon âge, j’ai 28 ans, c’est aussi un critère important pour moi. J’avais envie de plus d’ouverture, pas forcément à d’autres coaches, mais à des spécialistes. Moi, ce qui m’importe avant tout, c’est de travailler de manière efficace. À ce niveau, les infrastructures, l’équipement, l’environnement, la météo sont autant de facteurs qui sont entrés en ligne de compte dans mon choix. C’est tout un ensemble, pas seulement par rapport à un entraîneur, mais aussi par rapport à ce qu’on peut mettre en place au niveau de la prévention."

Une année de transition

Nafi a commencé sa préparation pour la prochaine saison. Avec quels objectifs ?

"C’est compliqué à dire maintenant parce que ce sera un changement qui nécessitera une période d’adaptation. 2023 sera pour moi une année de transition. Mon véritable objectif se situera plutôt en 2024 avec les Jeux de Paris. Mais ce n’est pas parce que je n’aurai peut-être pas trouvé mon équilibre pour être la plus performante en compétition que je n’y participerai pas ! Donc, pourquoi pas déjà de l’indoor si je me sens bien ? Mais il est encore trop tôt pour le dire. De toute façon, j’ai désormais une vision à plus long terme. Si je veux réussir un gros score, je dois effectuer des choix. Je ne pense pas non plus qu’on puisse mettre un timing sur un record, quel qu’il soit. Pour moi, idéalement, le gros score, ce serait avant la fin de ma carrière sportive. S’il tombe, je serais très heureuse."

Encore quatre ans…

Pour ce qui est de sa carrière, Nafi ne se voit pas y mettre fin après Paris 2024.

"Je pense avoir encore quatre ans devant moi, pas deux ! Donc, je peux parfaitement viser un troisième titre olympique et un gros score, que je n’ai pas chiffré. Ces deux objectifs ne sont pas incompatibles, à condition d’avoir cette vision à long terme. Autrement dit, Paris sera sans doute mes derniers Jeux, mais pas la fin de ma carrière."