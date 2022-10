Bashir Abdi: « Je ne disputerai qu’un marathon en 2023 »

Après avoir disputé trois marathons en un peu plus de six mois à Rotterdam (4e), aux Mondiaux d’Eugene (3e) et Londres (3e) cette année, Bashir Abdi ne prendra le départ que d’un seul marathon en 2023, a-t-il indiqué à Belga jeudi en marge de la réception des athlètes belges par le roi Philippe et la reine Mathile au Château de Laeken.