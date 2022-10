Athlète européenne de l’année: Femke Bol sacrée devant Nafissatou Thiam

Cette année, Thiam, 28 ans, a remporté son deuxième titre de championne du monde de l’heptathlon à Eugene aux États-Unis en réalisant le deuxième meilleur score de sa carrière avec 6.947 points. Trois semaines plus tard, elle a renouvelé son titre européen lors de l’Euro à Munich.

Chez les messieurs, pour la première fois, la récompense est décernée à deux athlètes, 22 ans tous les deux, le perchiste suédois Armand Duplantis, sacré à Eugene, champion du monde en salle et champion d’Europe, et au coureur de fond norvégien Jakob Ingebridgsten, champion du monde et d’Europe sur 5.000m, champion d’Europe et vice-champion du monde sur 1.500m, et vice-champion du monde indoor sur 1.500m.

L’Espoir de l’année (Rising stars) est la Grecque Elina Tzengko, 20 ans, championne d’Europe au javelot à Munich, et le Lituanien Mykolas Alekna, 20 ans, vice-champion du monde et champion d’Europe au lancer du disque. Les deux jeunes athlètes avaient encore 19 ans lors de leur titre.