Une formule à plusieurs coachs, le meilleur choix pour l’avenir de Nafi Thiam ?

"Roger est un entraîneur très compétent mais je comprends que Nafi, à 28 ans, ressente le besoin de voir autre chose et de fuir une certaine monotonie ou lassitude, explique l’ancien décathlonien Frédéric Xhonneux, consultant pour la télévision. Partir et quitter sa zone de confort, alors qu’on est au sommet de son art, c’est risqué et c’est aussi s’exposer à la critique. Mais à son âge, et après avoir tout gagné, Nafi possède cette liberté-là. Faire ce choix de carrière, à ce moment-ci, prouve en tout cas qu’elle a encore de l’ambition."

Mais qui la double championne olympique de l’heptathlon choisira-t-elle et, surtout, pour quelle formule va-t-elle opter ? Si plusieurs noms ont été avancés ces derniers jours, de Bob Kersee à Michael Van der Plaetsen en passant par Harry Marra et Bertrand Valcin, rien n’indique que Nafi Thiam va choisir un entraîneur unique. Il est même plutôt courant, dans le monde des épreuves combinées, de faire appel à différents coachs "spécialisés", en plus d’un coach principal, afin de mettre tous les atouts dans son jeu. Si Roger Lespagnard ne voyait pas l’intérêt de cette démarche, Nafi a, elle, peut-être estimé que le moment était venu d’élargir son horizon et d’essayer une autre approche.

"Une formule hybride à plusieurs entraîneurs me paraît très intéressante, poursuit Frédéric Xhonneux. Il est toujours bon de consulter des spécialistes dans leur domaine et de s’ouvrir à d’autres choses. Pas mal d’athlètes fonctionnent d’ailleurs comme ça, avec deux ou trois consultants techniques (pour les lancers et pour les haies, par exemple, si l’on pense à l’heptathlon) en appui d’un entraîneur principal, un référent qui, lui, prend en charge la planification, la musculation et la partie course. La difficulté est alors d’établir une bonne communication entre les protagonistes, de structurer les choses et de bien organiser l’agenda. Mais cela peut porter ses fruits."

Il existe, dans le monde de l’athlétisme, peu de grands groupes d’entraînement où se retrouvent plusieurs "combinards". "Cela a été un peu le cas à Montpellier mais ce sont plutôt des cellules privées, individuelles, qui font leurs preuves, reprend le Bruxellois. Et oui, certains coachs font autorité, notamment aux États-Unis, mais tout dépend des envies et des motivations profondes de Nafi. Veut-elle avant tout un grand nom comme entraîneur ? Recherche-t-elle à développer l’aspect émulation avec d’autres athlètes de très haut niveau ? Accorde-t-elle plus d’importance à l’aspect humain en se rapprochant de personnes qu’elle apprécie ? Quitte à partir, ne veut-elle pas changer radicalement de cadre de vie et découvrir une autre mentalité ? Toutes ces hypothèses sont recevables."

Et seule Nafi Thiam connaît aujourd’hui toutes les réponses à ces questions.