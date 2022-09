Armand Duplantis prêt pour le Memorial Van Damme: «La forme est encore là, et la motivation aussi»

Le Suédois a avoué revenir avec plaisir au meeting bruxellois. "C’est l’un de mes favoris, si pas mon favori", a-t-il confié. "C’est un beau stade et j’ai déjà sauté très haut ici. De ce fait, ça donne toujours envie de revenir. L’atmosphère dans le virage où se trouvent aussi les tambours est électrique."

Avec 6m21, Duplantis est détenteur du record du monde de sa discipline. Une marque que le Suédois ne garantit pas d’améliorer vendredi. "On ne saute pas cette hauteur tous les jours", a-t-il souligné. "Pour y parvenir, il faut réunir beaucoup de conditions. Il faut déjà être en forme, mais il y a toujours la météo que vous ne pouvez pas contrôler. Le vent joue un rôle prépondérant dans le saut à la perche. Beaucoup de gens sous-estiment cette donnée. Je me sens encore bien et j’ai réalisé quelques beaux sauts à l’issue des Mondiaux. La forme est encore là, et la motivation aussi. J’espère pouvoir faire mieux que mon record du meeting", a conclu le Suédois.

Le plus grand nom à s’aligner vendredi sur le 200 mètres sera l’Américain Erriyon Knighton, à peine âgé de 18 ans. Beaucoup d’observateurs le surnomment déjà le nouveau Usain Bolt. "Je savais que ce surnom allait me poursuivre jusqu’ici", a déclaré le jeune sprinteur jeudi. "C’est un honneur pour moi d’être comparé à lui."

Lors des courses, le stade Roi Baudouin est connu pour son virage rapide. "J’en ai beaucoup entendu parler. Il y a déjà eu des temps rapides ici et j’espère en faire de même", a-t-il affirmé.