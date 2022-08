Bob Kersee: «Je pense que Nafi Thiam peut battre le record du monde de l’heptathlon»

Durant sa carrière, Kersee a entraîné de nombreux talents dont Gail Devers, Florence Griffith Joyner ou encore Allyson Felix. "Je ne peux pas dire de quelle prestation je suis le plus fier. Ce serait comme demander lequel de mes enfants j’aime le plus." L’Américain est désormais l’entraîneur de Syndey McLaughlin, détentrice du record du monde du 400m haies. "J’ai tout de suite vu du talent chez elle. J’ai rapidement su qu’elle serait une des plus rapides de l’histoire."

En 2021, Kersee n’avait pas pu faire le voyage jusqu’à Bruxelles car il avait été hospitalisé pendant un mois à cause de problèmes au pancréas. "Je me sens très bien. Mes athlètes m’ont fait garder le sourire lorsque j’étais à l’hôpital en me montrant qu’elles se souciaient de moi", a-t-il conclu.