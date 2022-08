Le Mémorial Van Damme avec Mondo Duplantis, Nafi Thiam, les Tornados et les Cheetahs!

Au terme d’une saison estivale de très haut vol avec le Mondial, à Eugene, et l’Euro, à Munich, l’affiche de la 46e édition du Mémorial Van Damme s’embellit de jour en jour. Ainsi, les organisateurs ont-ils annoncé, ce mardi, un formidable duel sur 100 m féminin entre les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson, respectivement championne et vice-championne du monde.