La composition du relais 4x400 m féminin qui disputera la finale ce samedi, à 21h45, est connue. Comme pressenti, Cynthia Bolingo et Hanne Claes remplacent Naomi Van Den Broeck et Pauline Couckuyt. Et c’est Cynthia Bolingo, septième du 400 m en 40.94, qui lancera les Cheetahs. Suivront Hanne Claes, Helena Ponette et Camille Laus.