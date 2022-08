Euro d’athlétisme: Eliott Crestan qualifié pour la finale du 800 m après une «course tactiquement stupide»

Crestan était évidemment satisfait. "J’ai atteint mon objectif. Se qualifier pour les demi-finales était déjà top, atteindre la finale est fantastique. C’est vraiment la cerise sur le gâteau. Je suis très heureux."

La finale dimanche à 19h40

Comme lors de la série de jeudi, le Namurois de 23 ans a pris la tête de la course dès le début. "Je voulais partir rapidement, car j’avais vu qu’en première série, ce n’était pas très rapide", a-t-il commenté. "Mais je suis allé un peu trop vite. C’était tactiquement stupide, parce que je me suis soudainement retrouvé à l’arrière après une accélération. C’était mentalement difficile. Je n’y croyais plus. Heureusement, grâce à un bon sprint final, j’ai réussi à me qualifier. Je savais à l’avance qu’une finale était une possibilité, même si j’étais dans une série très forte."

Crestan disputera donc la finale dimanche soir, à 19h40. "Avec la qualification pour la finale, le plus dur est fait", a-t-il souri. "Dans une finale, tout est possible. En principe, tout le monde peut monter sur le podium, y compris moi. Mais bien sûr, je ne suis pas un favori. Avant les championnats d’Europe, je savais déjà que j’étais bon. À l’entraînement, j’ai bien couru, je ne manquais que de rythme de compétition."

De Smet voit son Euro se terminer

Tibo De Smet n’était pas vraiment déçu après sa demi-finale. "Atteindre les demi-finales était mon objectif au préalable et cela a fonctionné", a-t-il expliqué. "Je voulais bien faire ici aujourd’hui dès le début et j’ai réussi. Je dois encore analyser où et comment je perds des places. Mais je suis à ma place ici. Les autres étaient meilleurs aujourd’hui. Il me manque encore un peu d’expérience à ce niveau. Je peux encore m’améliorer dans les années à venir et je dois encore devenir plus fort physiquement. À la mi-juillet, j’ai également dû faire face à une infection au coronavirus. Peut-être que cela a aussi joué un rôle dans ce championnat. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de ma saison. J’ai surpris beaucoup de gens, y compris moi-même."