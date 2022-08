Euro de Munich: Thiam en tête après le javelot, Noor Vidts 4e, Anouk Vetter abandonne

Après avoir presté loin de ses standards à la longueur (6m08), Thiam a débuté au javelot par un jet hors zone et donc non mesuré. Elle a ensuite lancé à 48m89 puis à 44m81. La double championne olympique et mondiale, 4e d’un concours remporté par la Hongroise Xenia Krizsan (50m38), a engrangé 839 points. Son record personnel de la discipline se situe à 59m32, réalisé à Götzis en 2017 lors de son record sur l’heptathlon (7.013 pts).