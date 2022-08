Championnats européens: fin de parcours pour Ben Broeders à la perche, Claes, Couckuyt et Hespel éliminées en demi-finales du 400m haies

Broeders a commencé son concours à 5m50, qu’il a effacé à son deuxième essai. Il a ensuite manqué à trois reprises une barre placée à 5m65. Il aurait d’ailleurs dû sauter 5m65 pour espérer se hisser en finale.

Début août, le Belge était parvenu à sauter 5m72 à Louvain, lui qui avait effacé des barres à 5m75 en qualifications puis à 5m70 en finale dans l’Oregon.

Avant Eugene et Munich, le Belge semblait pourtant avoir passé un cap, lui qui a remporté un meeting de Ligue de Diamant à Paris et porté son record de Belgique à 5m85 le 11 juin à Merzig en Allemagne.

Détenteur du record du monde (6m21), le Suédois Armand Duplantis a pu se contenter d’un saut à 5m65, comme l’ensemble des douze qualifiés pour la finale.

400m haies

Aucune des trois Belges engagées lors des demi-finales du 400 mètres haies n’est parvenue à se hisser en finale de l’Euro d’athlétisme. Jeudi à Munich, Hanne Claes a échoué à la 9e place des demies, la première éliminatoire.

Hanne Claes, 4e de l’Euro 2018 à Berlin, était présente dans la 3e et dernière série aux côtés de la Néerlandaise Femke Bol, en lice pour un doublé 400-400 haies inédit, qui a remporté la course en 53.73. La Belge, qui n’était pas présente aux derniers Mondiaux, a longtemps été en tête mais a commis une erreur et perdu de la vitesse dans la dernière ligne droite. Elle a terminé 4e de sa course en 55.31, le 9e temps général, non loin de son meilleur temps de la saison (55.23). Dernière repêchée au temps, l’Italienne Ayomide Folorunso a couru en 54.98.

Détentrice du record de Belgique de la distance (54.47), Paulien Couckuyt était placée au couloir N.8 de la 2e des trois demies. La pensionnaire du VAC a figuré dans le top 2 de sa course pendant plus de 200 mètres, avant de fléchir et de taper la 7e haie. Elle a terminé 6e en 56.14, loin de son meilleur temps de la saison (55.30) et de celui établi en demi-finales des derniers Mondiaux d’Eugene (55.42).

Dans la première des trois séries, Nina Hespel a échoué à la 7e place en 59.15, à bonne distance de son record personnel établi fin juin à Gentbrugge (56.08) et de son temps en séries (56.72). La Belge de 21 ans, présente dans la sélection du relais 4x400 mètres des Belgian Cheetahs, a perdu du temps en butant sur la huitième des dix haies.

La finale se tiendra samedi sur le coup de 20h05 sur le tartan du stade olympique.

200 m : coup dur pour Vanderbemden

Robin Vanderbemden avait fait de cet Euro de Munich l’objectif de sa saison. Malheureusement le pensionnaire du club de Seraing n’est pas parvenu à passer le cap des séries du 200 mètres, jeudi sur le tartan du stade olympique.

Au départ du couloir N.2 de la première des trois courses des séries, le Belge de 28 ans a terminé 5e en 20.90, le 15e temps des 23 engagés, dans une course remportée par le Néerlandais Taymir Burnet (20.48).

Il fallait terminer dans le top 3 de chaque course, ou disposer de l’un des trois meilleurs temps restants, pour disputer les demi-finales prévues dès ce jeudi soir. Le Danois Simon Hansen est le dernier qualifié au temps avec un chrono de 20.81.

Vanderbemden, qui possède un record personnel en 20.40, restait sur cinq sorties plus rapides que son chrono réalisé ce jeudi, dont un temps de 20.51 signé à La Chaux-de-Fonds début juillet.

L’Italien Eseosa Fostine Desalu a été le plus rapide des séries en 20.46.