Championnats européens: De Smet et Crestan qualifiés pour les demi-finales du 800 m, Dalemans éliminée sur 3.000 m

Hors du top 3 directement qualificatif pour les demies, Desmet a dû attendre la fin de la 4e course pour s’assurer de sa qualification au temps. Avec le meilleur chrono des "battus", et le 4e des 31 engagés, le Belge le plus rapide de la saison sur le double tour de piste sera bel et bien présent en demies.

Dans la 4e et dernière série, Eliott Crestan a imprimé un rapide tempo de bout en bout. Il s’est imposé en 1:47.41, le 8e temps des séries, devant l’Espagnol Ben Adrian et le Néerlandais Tony van Diepen. Revenu à la compétition peu avant les Mondiaux d’Eugene, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club de Namur possède un record personnel en 1:44.84, signé aux JO de Tokyo l’été dernier.

Dans la 3e course, Aurèle Vandeputte, 27 ans, a terminé 8e et dernier de sa course en 1:48.46, à près de trois secondes de son record personnel (1:45.49 en 2021), qu’il a approché d’un centième cette saison. C’est l’avant-dernier chrono des séries.

Les demi-finales du double tour de piste sont prévues vendredi soir sur le tartan du stade olympique alors que la finale est programmée dimanche soir sur le coup de 19h40.

3.000m: Dalemans sortie en séries

Eline Dalemans n’est pas parvenue à se hisser en finale du 3.000 mètres steeple de l’Euro de Munich. Jeudi matin en Bavière, la Belge de 31 ans a terminé à la 15e et dernière place de la première des deux séries, dans un temps de 10:15.73, le 29e des 31 engagées.

Pour son premier grand rendez-vous chez les seniors sur la piste, Dalemans a longtemps tenu la cadence des meilleures mais a explosé à moins de deux tours de l’arrivée, passant de la 7e à la 15e place en l’espace de 600 mètres. L’Albanaise Luiza Gega, 5e des derniers Mondiaux d’Eugene en juillet, a remporté la série en 9:30.93.

"J’ai très bien débuté ma course, j’ai même eu l’impression que je pouvais encore accélérer mais j’ai eu le souffle coupé en une fois. Cela ne m’arrive plus souvent. C’est pour ça que j’utilise parfois un inhalateur. C’est très frustrant que cela arrive ici, à un moment aussi important", a déploré Dalemans après sa course.

"J’étais contente qu’il pleuve avant la course, il y avait plus d’oxygène dans l’air. Mais cela ne m’a pas aidé. J’ai même eu peur de ne pas pouvoir atteindre l’arrivée. J’ai heureusement pu terminer, même dernière. Je suis malgré tout content d’avoir pu participer à l’Euro pour la première fois."

Dalemans, active aussi en cross en hiver, a amélioré cet été son record personnel de la distance en signant, le 5 juillet à Barcelone, un chrono de 9:46.50, le 4e belge de l’histoire.

Les cinq premières de chacune des deux séries, ainsi que les cinq meilleurs temps restants, se qualifiaient pour la finale de samedi soir. Dernière repêchée au temps, l’Irlandaise Michelle Finn a réalisé le chrono de 9:49.85.