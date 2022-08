Après avoir fait l’impasse sur les quatre premières barres, Thiam a débuté son concours à 1m80. La double championne du monde et olympique a réalisé un sans-faute jusqu’à 1m89 avant de franchir 1m92 à son deuxième essai.

Déjà assurée de remporter le concours de la hauteur, la Namuroise a ensuite franchi 1m95 à son premier essai, égalant sa meilleure performance de la saison. Thiam a ensuite poursuivi sur sa lancée en franchissant 1m98, battant son record des championnats réalisé à Zurich en 2014 (1m97) avant de manquer ses tentatives à 2m01.

Une performance qui permet à Thiam de prendre la tête de l’heptathlon avec 2.285 points devant Noor Vidts, qui a franchi 1m83 à son deuxième essai, et qui est deuxième avec 2.097 points. La Polonaise Adrianna Sulek est 3e avec 2.080 points.

Noor Vidts a passé 1m68, 1m71, 1m74 à son premier essai, s’y reprenant à deux fois pour franchir 1m77, 1m80 et 1m83, à un centimètre de son record personnel, manquant ses trois essais ensuite à 1m86.

La première journée de l’heptathlon se poursuivra en session nocturne mercredi avec le lancer du poids à 19h49 et le 200m à partir de 21h10. À Munich, Thiam défend son titre européen conquis à Berlin en 2018.

100m haies

Ce matin, lors de la première épreuve du 100m haies, la Namuroise, double championne du monde et olympique, a pris la 3e place de la troisième et dernière série en 13.34, derrière Noor Vidts qui a réalisé un chrono de 13.29 à six centièmes de la Suissesse Annik Kälin.

Vidts avait marqué 1.081 points, sept de plus que Thiam (1.074).

Lancer du poids

Thiam, a commencé son concours par un lancer mesuré à 14m95, le troisième d’un concours remporté par la Néerlandaise Anouk Vetter (15m68). Régulière, elle a ensuite jeté à 4m89 et 14m81. Grâce à 858 points, la double championne olympique est en avance sur les bases de son record personnel de 7.013 points, réalisé à Götzis en 2017.

De son côté, Noor Vidts a lancé à 13m86 à son 3e essai, après avoir lancé à 13m49 et 13m80. Cette performance, la neuvième du concours, est assez loin de son record personnel signé aux Mondiaux à Eugene (14m43) et lui permet d’engranger 785 points. Insuffisant que pour consérver la deuxième place qu’elle détenait après la hauteur.

Au général, Thiam garde largement la tête avec 3.143 points et devance la Polonaise Adrianna Sulek, 2.886 points après avoir amélioré son record personnel au poids avec un lancer à 14m18. Vidts est 3e avec 2.878 points.

200m

Nafi Thiam a signé le chrono de 24.64 dans la deuxième des trois séries. La Namuroise, qui possède un record sur la distance en 24.37, réalisé en 2019 et égalé cette saison, a engrangé 920 points grâce à ce 11e temps des engagées.

Dans la troisième et dernière série, avec les heptathlètes les plus rapides sur le double hectomètre, Noor Vidts a couru en 24.14 (3e temps global), ce qui lui a permis d’empocher 967 points.

La double championne olympique est en avance de sept points sur les bases de son record personnel de 7.013 points signé à Götzis en 2017. Avec 4.063 points elle est toujours en tête du classement, devant Vidts (3.849 pts) et la Néerlandaise Anouk Vetter (2.824 pts).

Jeudi, elles continueront avec la longueur dès 9h25 du matin au stade olympique avant d’enchaîner avec le javelot en milieu de journée et de finir, lors de la dernière course de la journée, par le 800 mètres (21h55).