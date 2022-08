Obasuyi, dont le record personnel est de 13.32, a signé le 17e chrono des 24 engagés et aurait dû courir en 13.77 pour être repêché au temps. C’était la première course depuis mi-juin pour le hurdleur, victime d’une déchirure musculaire plus tôt cet été qui lui a coûté sa participation aux Mondiaux d’Eugene. Il a dû faire une pause de six semaines pour se soigner.

Les quatre premiers de chacune des trois séries, ainsi que le meilleur temps restant, validaient leur ticket pour les demies.

Le Suisse Finley Gaio a été le plus rapide avec un temps de 13.46, son nouveau record personnel.

Visiblement extrêmement déçu dans la foulée de sa course, le Brugeois n’a pas voulu s’exprimer. "Je ne veux pas réagir, je suis trop déçu", a-t-il lancé brièvement.