Championnats européens: Thomas Carmoy qualifié pour la finale du saut en hauteur, «tout est possible»

La limite de la qualification directe avait été placée à 2m28. A défaut, on reprenait en finale les athlètes qui avaient le mieux performés pour composer une finale comprenant au moins douze concurrents.

Le titre se jouera jeudi à partir de 20h05.

"En finale, je devrais pouvoir terminer dans le top 6", a déclaré le Carolo après les qualifications.

Carmoy n’a dû entrer en action qu’à 3 reprises pendant les qualifications. "Je ne me suis pas beaucoup fatigué et c’est important en vue de la finale", a-t-il déclaré après coup. "Je n’ai pas été vraiment surpris que 2m21 suffisent pour la finale. Je m’attendais peut-être à 2m25, mais je ne suis pas surpris. J’aurais aimé sauter 2m25 pour la confiance, mais ce sera pour la finale. Demain, je pourrai m’entraîner un peu pour avoir un peu plus de confiance." La finale aura lieu jeudi.

En finale, Carmoy commencera avec de l’ambition, mais sans s’être prononcé clairement sur ses attentes. "Avant tout, je veux être concentré à cent pour cent et donner tout ce que j’ai", a-t-il déclaré.

"Tout est possible, mais cela se jouera sur des détails. J’espère terminer autour de mon record personnel (2m27, 2m28 en salle) et alors je devrais pouvoir terminer parmi les six premiers. Une médaille serait extraordinaire, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus. Lors des championnats d’Europe en salle de l’année dernière, je ne m’attendais pas non plus à une médaille, et pourtant je suis monté sur le podium. Parfois, on obtient de meilleurs résultats si on n’en attend pas trop. L’ambiance dans le stade peut déjà aider. C’est incroyable, et je suis quelqu’un qui saute mieux avec des encouragements."