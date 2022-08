Championnats européens: Eliott Crestan «espère la finale» sur 800m

Maintenant que la forme revient, le coureur de 800 m aborde l’Euro de Munich avec de réelles ambitions. "Survivre au moins un tour, c’est mon objectif ici. Tomber au premier tour ne serait vraiment pas agréable, et en fait, j’espère même aller en finale. À l’entraînement, je réalise les mêmes temps qu’avant les championnats du monde en salle de Belgrade, où j’ai atteint la finale. Donc la finale devrait également être possible ici. Sauf que le 800 m reste toujours un peu une loterie.

"Une course rapide serait à mon avantage" espère Crestan en séries. "Dans ce cas, j’ai plus de chances de me qualifier grâce aux repêchés au temps, mais maintenant que ma vitesse est de retour, j’ai aussi assez de confiance dans mon sprint final pour bien terminer après une course lente et tactique."