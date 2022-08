Championnats européens: Dylan Borlée en finale du 400m, pas Kevin Borlée ni Alexander Doom

Grâce à leur place au ranking européen du 400 m Kevin Borlée (3e), Dylan Borlée (4e) et Alexander Doom (7e) étaient dispensés lundi des séries. Ils débutaient donc leur Euro mardi au stade des demi-finales où il leur fallait franchir la ligne d’arrivée parmi les deux premiers de leur course où signer un des deux meilleurs chronos des dix-sept autres athlètes.

Dans la 3e course, marquée par un faux-départ, Dylan Borlée a couru au 3e couloir. Il est entré dans la dernière ligne droite en deuxième position et a parfaitement résisté. Son chrono, le 10e des demi-finales, est le plus lent des huit finalistes que l’on retrouvera dans la course au titre, mercredi soir à 21h43.

S’élançant au couloir 6 de la deuxième des demi-finales, la course de Kevin Borlée, vice-champion en titre, a duré 150 mètres quand il a arrêté son effort avant de tenir son ischio droit. Il est trop tôt pour savoir si le capitaine des Tornados sera rétabli pour disputer le relais 4x400 m dont les séries sont fixées au vendredi matin (11h10) et la finale au samedi soir (21h15).

Placé dans le couloir 6 de la première course, Doom, 25 ans, a terminé en 6e position. Deuxième à l’entrée de la dernière ligne droite, le Roularien a un peu souffert sur la fin pour conclure en 45.77, son 4e chrono en carrière.

Le meilleur chrono des demi-finales a été signé par le tenant du titre le Britannique Matthew Hudson-Smith en 44.98. Le dernier qualifié au temps est le Suisse Lionel Spitz en 45.56.