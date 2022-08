Championnats européens: Cynthia Bolingo en finale du 400 m, pas Camille Laus

Il leur fallait se classer dans le top 2 de leur course ou réussir un de deux autres meilleurs chronos des dix-huit autres concurrentes pour entrer en finale qui se courra mercredi à 22h02.

Remise de sa sérieuse blessure au genou droit survenue aux championnats de Belgique indoor le 26 février, Cynthia Bolingo était dispensée de premier tour grâce à son ranking européen (12e), La détentrice du record de Belgique (50.29), a couru en aveugle dans la troisième et dernière course, au couloir 8. Après avoir provoqué un faux-départ (-0,027), elle a joliment ponctué sa course derrière l’intouchable Néerlandaise Femke Bol (50.60). Elle a signé à cette occasion son meilleur chrono de la saison et le 4e temps de sa carrière.

Auteure de son 3e chrono en carrière (51.91), lundi au premier tour où elle a couru à l’extérieur, Camille Laus a dû courir à l’intérieur (couloir 1) dans la deuxième demie. Elle n’a pu éviter la 8e et dernière place en 54.28.

Le meilleur temps des demi-finales a été signé par la Polonaise Natalia Kaszmarek en 50.40. La dernière repêchée aux temps est une autre Polonaise Iga Baumgart-Witan en 51.17.