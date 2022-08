Nafi Thiam retrouve ses sensations en vue de l’Euro de Munich

"Quatre semaines entre les deux événements, dont deux semaines pendant lesquelles on ne fait presque rien, c’est très court", souffle son entraîneur Roger Lespagnard (75 ans), qui a lui-même récupéré"très progressivement"du long voyage depuis les États-Unis et du décalage horaire de neuf heures."Nafi, qui a encore fait deux ou trois entraînements à Eugene, est rentrée en Belgique quelques jours après moi, le 26 juillet. Elle a alors suivi tout un programme d’entraînement qui se termine cette semaine."

«Nafi a bien récupéré des Mondiaux»

Plus question, évidemment, de refaire des séances trop lourdes ou trop intenses. C’est davantage la qualité qui était recherchée."Bien sûr, entre deux grands rendez-vous aussi rapprochés, on ne fait plus des entraînements pour progresser mais bien pour retrouver un peu de ‘‘dash’’, un peu d’énergie, et ses sensations, poursuit l’entraîneur liégeois.On n’a pas fait de hauteur, par exemple, pour ne pas trop la fatiguer. Elle a fait des séances plus courtes, plus simples et moins énergivores que pendant la grosse préparation de huit mois qui a précédé les Mondiaux. Et j’ai pu voir que Nafi avait plutôt bien récupéré de son heptathlon des championnats du monde. Elle a fait, par exemple, des lancers très corrects au poids, discipline révélatrice du niveau de fatigue d’un athlète et de l’état des réserves énergétiques. Et si elle avait un peu peur pour son dos, tout semble sous contrôle. Cela contribue à la mettre en confiance."

Nafi Thiam le sait : elle devra être dans les meilleures dispositions possible pour affronter une concurrence qui, à l’exception de la médaillée de bronze (américaine) Anna Hall, sera semblable à celle rencontrée à Eugene, avec Anouk Vetter, Adrianna Sulek, Noor Vidts et Emma Oosterwegel. L’Autrichienne Ivona Dadic, absente il y a un mois, sera aussi à surveiller.

"Pour toutes celles qui ont participé aux Mondiaux, la capacité de récupération sera l’élément primordial. Cela va beaucoup jouer !, prévient Roger Lespagnard.Pour le reste, je vous avoue que cet enchaînement de deux heptathlons représente une véritable inconnue. Oui, même pour moi qui ai l’habitude de bien sentir les choses (rires) . J’ignore dans quelle mesure Nafi va être capable de reproduire ses performances d’il y a un mois, qui étaient quand même de très haut niveau. C’est une première pour nous et il est donc difficile de faire le moindre pronostic. Mais elle a fait ses entraînements, et c’est encourageant."