La reine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce au Mémorial Van Damme

Le saut en longueur avec Noor Vidts

L'organisation du Van Damme a ajouté au programme le saut en longueur féminin. L'occasion idéale pour Noor Vidts (qui s'est classée cinquième de l'heptathlon aux Championnats du monde) de s'aligner devant son public dans l'une de ses disciplines favorites.

Fraser-Pryce et Vidts s’ajoute à la liste des champions du monde qui ont déjà confirmé leur participation au Mémorial: la sensation du saut à la perche Armand Duplantis (champion du monde avec un nouveau record du monde à 6m21), Nafi Thiam (or à l'heptathlon), Yaroslava Mahuchikh (argent au saut en hauteur) et Erriyon Knighton (bronze au 200 m et plus jeune médaillé de l'histoire des Championnats du monde).