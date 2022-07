Noah Lyles conduit les USA à un nouveau triplé, cette fois sur 200m, aux Mondiaux d’Eugene (vidéo)

Il s’agit de la quatrième performance de l’histoire pour Noah Lyles, qui devient le troisième sprinter le plus rapide de tous les temps sur la distance derrière Usain Bolt (19.19) et Yohan Blake (19.26). Médaillé de bronze l'an dernier aux JO de Tokyo, le Floridien de 25 ans était accompagné sur le podium par Kenneth Bednarek (19.77) et par le jeune prodige de 17 ans Erriyon Knighton (19.80). C’est la première fois dans l'histoire des championnats qu'un pays réussit le triplé sur 100m et 200m chez les hommes.