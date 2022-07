L’Américaine Raevyn Rogers (2:01.36) a remporté cette série devant l’Ethiopienne Habitam Alemu (2:01.37) et la Béninoise Noélie Yarigo (2:01.58).

Scaunet termine avec le 41e chrono des séries, sur 45 engagées. La plus rapide a été l’Ethiopienne Diribe Welteji en 1:58.83.

Les trois premières de chacune des six séries et les six meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées vendredi à 18h35 (samedi 3h35 en Belgique).

«Pas mon finish habituel»

"Je n’avais plus touché à mes spikes depuis quelques jours quand on m’a appelé pour me dire que je pouvais venir dans l’Oregon", a expliqué l’athlète du RCABW.

"Je suis un peu déçue de ma course, tout ne s’est pas passé comme je l’avais espéré. Tout le reste est positif. C’était une belle expérience de courir dans un tel stade et avec du public. C’était une première pour moi", a ajouté celle qui possède un record personnel en 2:02.05.

Scaunet comptait sur son finish pour tenter de passer le cap des séries mais son corps en a décidé autrement. "Les jambes n’ont pas réagi comme espéré. Après la Nuit de l’Athlétisme (le 2 juillet, ndlr), j’ai pris du repos. Je n’avais plus touché à mes spikes quand on m’a appelé pour me dire que j’étais repêchée. Et quand je suis arrivée dans l’Oregon, j’ai eu besoin de plusieurs jours pour récupérer du décalage horaire."

C’est donc finalement trois jours avant son entrée en lice que la Belge a effectué son premier entraînement sur la piste. "J’avais de bonnes sensations mais ce n’était visiblement pas assez. Mon corps était déjà à bloc après 500m et je n’ai pas eu mon finish habituel", a-t-elle analysé.

Venue du cross, la championne de Belgique du double tour de piste n’est pas encore qualifiée pour l’Euro de Munich (15-21 août) mais pourrait également être repêchée. "J’espère avoir davantage de temps pour me préparer et, pourquoi pas, battre mon record personnel."

Scaunet, qui n’avait pas osé découvrir le stade par peur "d’avoir un coup de stress", va désormais pouvoir soutenir, depuis les tribunes du Hayward Field, Anne Zagré, Ben Broeders et les relais masculin et féminin du 4x400 mètres, derniers Belges en lice lors des Mondiaux.