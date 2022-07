Eliott Crestan éliminé en séries du 800m aux Mondiaux d’athlétisme: «J’avais peur de me faire allumer»

Les trois premiers de chacune des six séries et les six meilleurs chronos restants se qualifient pour les demi-finales, programmées jeudi à 19h00 (vendredi 04h00 en Belgique).

Crestan devait donc attendre les autres séries pour connaitre son sort. Au terme de celles-ci, il occupe la 24e place, insuffisant pour décrocher son ticket pour les demi-finales.

L’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club disputait son premier 800m de l’année en plein air en raison d’une fracture de fatigue au sacrum. Il dispose d’un record personnel en 1:44.84 depuis les Jeux Olympiques de Tokyo l’an passé. Crestan disputait ses premiers Mondiaux outdoor. L’an passé, il avait atteint les demi-finales aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le tenant du titre, l’Américain Donavan Brazier, a également été éliminé dès les séries, terminant sixième de sa série en 1:46.72. Le Canadien Marco Arop a réalisé le meilleur temps des séries en 1:44.56.