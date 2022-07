Entre célébrations et projection vers l’Euro de Munich, Nafi Thiam se confie au lendemain de son titre mondial

Au lendemain de sa victoire dans l’heptathlon , l’heure était à la récupération pour Nafi Thiam qui a tout d’abord rattrapé une partie des quelques heures de sommeil abandonnées, par nervosité, dans les jours précédant la compétition. La double championne olympique et du monde a ensuite été mise à l’honneur par son équipementier à l’instar de tous les champions du monde sacrés à Eugene, le berceau de la marque à la virgule. Au Nike Hospitality, on reçoit les médaillés d’or et on les gâte, notamment avec des chaussures personnalisées. Nafi a également appposé son nom au tableau d’honneur et semble bien décidée à revenir avant la fin de la semaine dans cet endroit "sur le point de devenir ma deuxième maison jusqu’à la fin des championnats", écrivait-elle sur Instagram.