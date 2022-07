Nafi Thiam triomphe à Eugene et retrouve le titre de championne du monde!

Avec les félicitations de sa rivale hollandaise Anouk Vetter, qui était en tête avant la dernière épreuve. ©BELGA

La perle belge des épreuves combinées a désormais remporté quatre des cinq compétitions planétaires organisées depuis 2016 (en comptant donc les deux dernières éditions des JO), seuls les Mondiaux 2019 ayant échappé à sa domination. Preuve qu’elle est bien, depuis son succès aux Jeux olympiques de Rio, la taulière de l’heptathlon, même si l’intéressée aura la modestie de ne pas l’affirmer. Elle est, par ailleurs, la seule heptathlonienne de l’histoire avec l’Américaine Jackie Joyner-Kersee à cumuler deux titres olympiques et deux titres mondiaux.

À Hayward Field, où Nafi Thiam s’est retrouvée deuxième du classement après une très belle prestation de sa rivale au javelot, il aura fallu attendre le 800m, la dernière des sept épreuves organisées sur deux jours, pour voir la situation se débloquer en faveur de l’athlète entraînée par Roger Lespagnard. Et c’est avec une bonne dose de panache que Nafi, très offensive, s’en est allée chercher son deuxième titre mondial, pulvérisant son record personnel de plus de deux secondes (2.13.00, 5e). Vetter, elle, a davantage subi la course et signé un chrono de 2.20.09 (11e).

"Je n’avais aucune stratégie particulière, j’ai tout donné pendant ce 800m pour ne pas avoir de regrets", commente la Néerlandaise. "C’est donc la médaille d’argent pour moi et je n’éprouve pas de sentiment négatif. S’incliner devant Nafi n’a rien de scandaleux. En tout cas, je ne me sens pas honteuse!"

Vidts 5e

Avec un total de 6947 points (16e performance de l’histoire), Nafi Thiam a établi le deuxième total de sa carrière (après ses 7.013 points de Götzis en 2017) et signé son meilleur résultat dans un grand championnat, faisant bien mieux que lors des championnats d’Europe à Berlin (6.816 pts). Une sacrée performance pour une sacrée championne!

Autre très belle performance, celle de Noor Vidts qui prend la 5e place avec un total de 6559 points.

Le classement:

1. Nafi Thiam (Bel) 6947 pts2. Anouk Vetter (P-B) 6867 pts3. Anna Hall (USA) 6755 pts4. Adrianna Sulek (Pol) 6672 pts5. Noor Vidts (Bel) 6559 pts