Il n’y a pas de grande championne sans un grand entraîneur. Roger Lespagnard, ancien décathlonien ayant participé à trois éditions des Jeux olympiques et qui connaît les épreuves combinées comme personne, est celui-ci. Que serait Nafi sans Roger? Impossible à dire. Mais une chose est certaine: l’association de ces deux fortes personnalités fait merveille depuis que la jeune femme a débarqué à Liège durant l’hiver 2007-2008. "Un cadeau", estime le coach, qui n’avait jamais entraîné d’athlète féminine.

Il a fallu, tour à tour, gérer la croissance subite de Nafi et tout ce que cela implique, veiller à la développer de manière très progressive sur le plan musculaire, lui donner un espace de liberté et du temps pour qu’elle puisse faire ses études universitaires et veiller à ce que les sollicitations diverses n’empiètent pas sur les entraînements. Tout en la faisant travailler sérieusement et en la gardant motivée.

Un peu comme mon grand-père.

Homme de chiffres et de calculs, Roger Lespagnard a réussi tout cela, offrant à sa championne un environnement propice à son développement sportif. Leur association prouve, par ailleurs, que la différence d’âge n’est pas insurmontable. "Évidemment, on ne voit pas les choses de la même façon. Il est un peu comme mon grand-père", rigolait Nafi lors d’un podcast enregistré pour World Athletics avec d’autres légendes de l’heptathlon. "Avant, il arrivait qu’on se dispute un peu, je n’étais pas facile mais lui non plus. Nous avons de fortes personnalités, parfois on rentre en collision. Aujourd’hui, je le vois comme un membre de la famille. C’est très spécial. On a en tout cas beaucoup appris l’un de l’autre."

Thiam et Lespagnard à Eugène. ©Photo News

Danièle Denisty, la maman athlète

Si Nafi Thiam, qui a vu le jour à Bruxelles, estime aujourd’hui qu’elle a connu une jeunesse insouciante, entourée de ses deux frères (Issa Mandela et Ibrahima) et de sa sœur (Fama), du côté de Rhisnes, en région namuroise, c’est à sa maman, Danièle, qu’elle le doit.

Enseignante, celle-ci, à la suite de sa séparation avec le papa des enfants, les a élevés seule et a fait plus qu’incarner l’image d’une femme forte à leurs yeux. "Quand le sport me semble difficile, je pense à ma maman, à tout ce qu’elle a affronté, à la manière dont elle a tout géré, à sa ténacité", explique Nafi. "Elle a été un excellent exemple pour moi."

À Rio avec son «poussin»

Avec sa sœur, Nafi avait offert à sa maman un billet d’avion pour Rio, en 2016, afin qu’elle puisse assister aux premiers Jeux olympiques de son "poussin". Un coup de maître puisque Nafi y a remporté son premier titre de championne olympique… Elle-même athlète, dans la catégorie Masters, Danièle Denisty avait accepté, quelques années plus tôt, de confier sa fille aux bons soins de Roger Lespagnard. "Il ne fait pas les choses à moitié, c’est un vrai passionné", dit-elle à propos du mentor de Nafi, alors qu’elle-même, trop nerveuse lorsque sa fille dispute les plus grandes compétitions, se tient un peu en retrait. Mais jamais trop loin, et toujours disponible pour de bons conseils. "J’ai heureusement développé plusieurs stratégies pour survivre aux compétitions", sourit Danièle, animée de la même passion pour les épreuves combinées. Nafi a bel et bien de qui tenir.

Nafi et sa maman Danièle. ©BELGA

Cynthia Boligno et Anne Zagrée, les amies sur le circuit

Sur le circuit national, c’est avec Cynthia Bolingo et Anne Zagrée que les affinités sont les plus fortes. Lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, est née la "Cacao Team", en rapport avec une chanson dont les intéressées ne comprenaient pas les paroles mais qui sonnait bien. Un délire entre filles qui traduit une amitié plus profonde.

"Rio, cela reste un souvenir inoubliable pour les filles qui partageaient l’appartement avec Naf au Village olympique: Olivia Borlée, Axelle Dauwens, Anne et moi-même", raconte Cynthia. "On était comme des dingues! J’ai suivi le 800m final devant la télé et c’était le feu! J’ai hurlé comme jamais. Quand Nafi est rentrée à 3h du matin, elle a découvert le panneau que nous avions préparé pour elle avec des messages de félicitations. Involontairement, elle venait de sauver nos Jeux olympiques, à Anne et à moi, car on était bien décidées à nous consoler de nos propres performances avec sa médaille (rires)!"

Sous une récente publication de Cynthia Bolingo sur le réseau social Instagram, Nafi Thiam a écrit: "Tellement d’admiration pour toi, Cycy!" Une référence aux nombreux retours qu’a dû effectuer la sprinteuse si souvent malchanceuse au niveau des blessures mais qui finit toujours par revenir.

Dans les bras de Cynthia Bolingo au meeting de Nivelles en 2021. ©BELGA

Kim et Helena, les managers protectrices

Depuis plus de dix ans, preuve d’un certain flair, deux jeunes femmes veillent à organiser les relations de Nafi Thiam avec ses partenaires et avec la presse, à développer son image en dehors des milieux sportifs et à lui offrir une sécurité financière la plus importante possible afin que l’athlète puisse se consacrer à sa carrière sans retenue. Au sein de l’agence We are Many , anciennement Wafel Sports Management , Kim Vanderlinden et Helena Van der Plaetsen (photo) sont discrètes mais bien présentes dans l’entourage de la double championne olympique dont elles organisent l’agenda professionnel.

Un rôle d’autant plus essentiel que Nafi a choisi de combiner de front, pendant plusieurs années, sa carrière d’athlète de haut niveau et ses études universitaires en sciences géographiques, ce qui nécessitait une organisation parfaite de son temps, une vraie structure dans sa vie. Et si Nafi vit confortablement, à l’échelle modeste de l’athlétisme, elle le doit en partie à ses managers qui lui ont déniché quelques gros sponsors. Même son après-carrière semble sur la bonne voie.

Pas de hasard

"Un athlète en activité, qui pense à gagner des titres ou à réaliser des performances, doit rester dans ce mindset, être présent dans le moment, mais d’un autre côté il est clair que l’on doit envisager la suite", raconte Helena Van der Plaetsen. "Je ne pense pas que tout s’arrête parce que la carrière s’arrête. L’ambition évolue simplement vers d’autres projets. Nous souhaitons préparer Nafi de façon à ce que cela soit une transition assez naturelle, et pas: ‘Qu’est-ce que je vais faire demain?’"

"Il n’y a pas de hasard dans le fait de travailler pendant des années avec certaines personnes", indique pour sa part Kim Vanderlinden. "Indirectement c’est aussi un investissement pour l’avenir même si le processus d’évolution n’est jamais fini: tes ambitions, tes envies, tes aspirations peuvent varier avec le temps, entre le début et la fin de ta carrière."

Kim Vanderlinden et Helena Van der Plaetsen. ©© Bernard Demoulin

Julien Scheuer, le kiné aux petits soins, et les autres...

Présent dans l’encadrement de l’équipe nationale d’athlétisme depuis 7 ans, le kiné-ostéo de la région d’Oupeye veille à entretenir, à raison de plusieurs fois par semaine, la belle mécanique de Nafi Thiam. Une athlète avec laquelle il avait connu une bonne première expérience aux Championnats d’Europe Espoirs de Tallinn en 2015 (Nafi avait remporté l’argent à la hauteur) et, depuis lors, la spécialiste des épreuves combinées fait souvent appel à ses services. Elle a d’ailleurs insisté pour qu’il soit présent lors de ces Mondiaux Eugene.

Parmi les autres piliers de la championne, on retrouve aussi Stéphanie Scheirlynck (nutritionniste), Maarten Thysen (kiné et préparateur physique), Johan Bellemans (orthopédiste et chirurgien) ou encore le docteur Roel Parys .