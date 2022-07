Ashton Eaton, star du décathlon, évoque Nafi Thiam: « Je ne suis pas étonné qu’elle soit devenue si forte si vite »

Le double champion olympique du décathlon, double champion du monde outdoor et triple médaillé d’or mondial en salle, est omniprésent à Eugene. Une ville qu’il connaît par cœur et où il a établi, en 2012, l’un de ses deux records du monde.

Eaton est une légende des épreuves combinées. Son portrait figure à côté de celui d’autres icônes de l’université de l’Oregon, sur la tour du mythique Hayward Field. Une plaque à son nom figure sur le pavé du "Hall of fame" de l’enceinte, à l’intérieur de laquelle on peut se restaurer au… Ashton’s Eatins.

Ashton Eaton, que pensez-vous de ces différents hommages?

Et vous, qu’en pensez-vous? Personnellement, je trouve ça un peu étrange. Normalement on n’a son portrait sur cette fameuse tour que quand on est plus âgé, non? Je veux dire, je ne suis plus un athlète en activité mais j’ai à peine 34 ans. Cela doit être parce que je suis né ici, que je suis allé à l’école ici, que j’ai été étudiant dans cette université et que j’ai eu un peu de succès.

Un peu de succès? C’est une affirmation vraiment modeste.

Je suis fier que les championnats du monde soient organisés pour la première fois aux États-Unis et à Eugene. D’accord, c’est le plus petit stade dans lequel la compétition ait été organisée mais il y règne une atmosphère intime et chaleureuse. Nafi doit un peu s’y sentir comme à Götzis.

À propos de Götzis et de Nafi, vous avez écrit sur Twitter, quand notre compatriote a dépassé les 7000 points en 2017: Il y a une bonne chance pour que le meilleur athlète au monde soit une femme.

Oui, je suis fâché quand on demande aux gens qui est le meilleur athlète au monde et qu’ils avancent toujours dans leur réponse le nom d’un homme. Les seules femmes dont on cite parfois le nom sont la gymnaste Simone Biles et la joueuse de tennis Serena Williams. Mais à quoi juge-t-on qu’un athlète est le plus grand de tous les temps? Ce n’est pas toujours une question de prestation pure selon moi. Sinon les hommes gagneront toujours, ils sont plus forts et plus rapides.

On ne peut donc pas prendre cela comme critère. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être considérée comme le meilleur athlète au monde? Quand je regarde Nafi, je vois quelqu’un dont les lancers et les sauts sont incroyablement bons. D’où mon tweet d’alors. Il y a beaucoup d’athlètes féminines qui ne reçoivent pas les éloges et l’attention qu’elles méritent.

Vous souvenez-vous à quel moment vous avez remarqué Nafi Thiam sur le circuit pour la première fois?

C’est amusant. Brianne, mon épouse, et moi-même avons participé en 2014 au meeting de Liège. C’est Claire Michel (NDLR: athlète belge passée au triathlon), qui a étudié avec nous dans l’Oregon et avec qui nous étions en train de discuter, qui a dit: «Je veux vous présenter quelqu’un, une heptathlonienne qui est super fan de vous, elle s’appelle Nafi.» Je ne savais évidemment pas ce qu’elle valait. La fois suivante, on l’a croisée lors d’un meeting international. Je me souviens que je m’étais dit: “Qu’est-ce qu’elle est douée, wow!”

Pouviez-vous alors deviner, à l’époque, qu’elle allait devenir l’une des meilleures heptathloniennes de tous les temps?

Pas la première fois que je l’ai vue. Mais dans les épreuves combinées, on voit souvent des gens qui ne concourent pas pour les médailles, puis soudain oui. Cela s’explique par le fait que quand on est jeune, on cherche assez longtemps sa meilleure technique dans toutes les disciplines. Jusqu’au jour où toutes les pièces finissent par s’assembler et où les records commencent à tomber.

J’ai vécu cela aussi. Aux Mondiaux de Berlin en 2009, j’ai terminé 17e. Deux ans plus tard, je remportais la médaille d’argent et j’étais parti. En ce qui concerne Nafi, je n’ai pas été surpris qu’elle devienne si forte si vite. Elle est grande, douée dans les sauts, ce qui rapporte beaucoup de points, et forte dans les lancers.

Elle a 27 ans. La voyez-vous devenir encore meilleure?

Bien sûr! Elle a maintenant une excellente base, elle est régulière. Elle peut encore devenir encore un peu plus rapide et grappiller quelques points. Elle a déjà un excellent record mais il y avait toujours une épreuve moins bonne. Le jour où tout se mettra bien, elle peut améliorer son total. Quand j’ai établi mes meilleures prestations, je ne souffrais d’aucune blessure. C’est ce qui importe maintenant pour elle: rester en bonne santé.

Avez-vous toujours le fameux selfie que votre femme avait fait en 2016 sur le podium des Jeux olympiques de Rio où Usain Bolt s’était invité? Brianne avait le bronze, Jessica Ennis l’argent et Nafi l’or.

(Rires) Oui, bien sûr, nous l’avons toujours.

Sur une autre photo, prise aux Mondiaux en salle en 2014, on vous voit sur le podium accompagné d’un athlète belge, Thomas Van der Plaetsen. Il ne se sentait malheureusement pas prêt pour Eugene après la grave blessure encourue à Tokyo l’été dernier…

Mon Dieu, je me souviens avoir vu ces images. J’ai tout de suite compris en le voyant dans le sable de la longueur que c’était sérieux. J’étais vraiment très triste pour lui. J’ai appris à connaître Thomas lors des Mondiaux de Moscou en 2013. Son papa est décédé quand il était là-bas et il avait bouclé malgré tout son décathlon. Je me suis dit que ce gars était extraordinaire.

Et il avait fait une bonne compétition, alors que je peux imaginer à quel point cela a dû être difficile pour lui. Après cela, avec d’autres décathloniens, nous sommes allés boire un verre. Je me suis dit que c’était un garçon formidable. Demandez à n’importe qui sur le circuit, et tout le monde vous dira la même chose à propos de Thomas. J’adorais échanger avec lui lors des compétitions, il a une mentalité fantastique.

Il se prépare en ce moment pour les championnats d’Europe qui se déroulent dans quelques semaines.

Thomas est l’incarnation même de la force mentale d’un décathlonien: il reviendra toujours, pour terminer le boulot. J’ai suivi sa carrière. Il a perdu son papa, il a eu des problèmes de santé (NDLR: un cancer des testicules) mais il est chaque fois revenu. Je lui souhaite vraiment le meilleur.