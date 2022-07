"Elle fait 1m95 à la hauteur, comme je l’avais prédit. C’était pas mal même si elle avait peut-être une petite chance de franchir 1m98", a ajouté le Liégeois de 75 ans.

"Au poids, elle a fait un résultat correct, surtout en sachant qu’elle n’a pas fait de musculation des jambes en raison de ses problèmes de dos", a analysé Lespagnard avant d’évoquer le 200 mètres. Initialement placée au couloir N.1, la Belge a pu bénéficier d’un abandon pour glisser au 2e. "Partie du 2e couloir, elle a fait 24.39, à 2 centièmes de son record. C’est vraiment très bien."

Comme il l’avait aussi prédit, la lutte pour l’or devrait mêler Thiam (4071 pts) à la Néerlandaise Anouk Vetter (4010). Dimanche, la longueur, le javelot et le 800 mètres sont au programme. "On va devoir être très tôt lundi matin afin de s’échauffer avant la longueur. Nafi a peut-être un petit ascendant à la longueur sur Vetter. On va tenter de gagner quelques bons points mais Vetter est performante au javelot. Ça s’annonce serré jusqu’au 800 mètres."