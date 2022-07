Mondiaux: Nafi Thiam creuse l’écart en tête après la longueur, Noor Vidts reste 5e

La Néerlandaise Anouk Vetter, deuxième après les quatre premières épreuves a bondi à 6m52, son record personnel, ce qui lui ont rapporté 1.014 points. La vice-championne olympique de Tokyo compte désormais 83 unités de retard contre 61 après quatre épreuves.

La Polonaise Adrianna Sulek qui a égalé son record à la longueur avec 6m43 se retrouve 3e avec 4.967 points devant l’Américaine Anna Hall 4e qui en possède 4.963 grâce à un meilleur saut mesuré à 6m39.

4.874 points pour Noor Vidts

Noor Vidts, cinquième après la journée initiale avec 3.921 points (à 20 points de son record des Jeux de Tokyo), a sauté 6m33 à 6 centimètres de son record personnel en plein air (6m39). Son record en salle est de 6m60. Elle totalise 4.874 points (à seize points de son record) et occupe toujours la 5e place avant les deux dernières épreuves le lancer du javelot (19h50 belges groupe A avec Vidts et 20h50 groupe B avec Thiam et Vetter) et le 800 mètres (03h55 en Belgique mardi).