Mondiaux d’athlétisme: Bashir Abdi se pare de bronze dans le Marathon à Eugene

Le Gantois de 33 ans, déjà troisième des Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier, est le premier belge à figurer sur un podium mondial de la distance. "C’est la première médaille belge aux Mondiaux sur le marathon. Faire partie de l’histoire me rend tellement heureux", a lancé Abdi à l’arrivée.

Le Gantois de 33 ans a hésité à suivre Tamirat Tola quand l’Éthiopien, futur vainqueur, est parti au 33e kilomètre. "J’ai trop longtemps hésité à y aller, je me suis dit qu’il y aurait peut-être d’autres mouvements. J’ai ensuite pris l’initiative en prenant la tête pour tenter de revenir. Mais à un certain moment, je me suis dit que le vainqueur était parti."

Neuvième médaillé belge de l’histoire aux Mondiaux, Abdi a estimé qu’il lui avait manqué un peu de fraîcheur dans le final. "Je me suis peut-être trop entraîné en juin. Je n’étais plus aussi frais."

De Bock 30e, abandon de Bouchikhi

Thomas De Bock a atteint son objectif en termes de classement. Décramponné par les meilleurs peu avant la mi-course, il a terminé 30e en 2h11:54, à 27 secondes de son record personnel. Le Gantois, arrivé en dernière minute à Eugene après avoir dû observer une quarantaine en raison d’un test positif au Covid, visait justement un top 30. On se souvient qu’il avait été un courageux 42e dans la fournaise nocturne des Mondiaux de Doha en 2019 (2h21:13).Troisième belge au départ, Lahsene Bouchikhi disputait seulement le deuxième marathon de sa carrière. Il avait réussi un magnifique chrono de 2h10:22 le 20 février à Séville pour ses grands débuts. Dimanche, il n’a jamais été dans le rythme et avait dû laisser filer les meilleurs après dix kilomètres. Il a abandonné avant le passage au 30e kilomètre.