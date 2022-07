Mondiaux d’athlétisme: Alexander Doom, Dylan et Kevin Borlée se qualifient pour les demi-finales du 400 m

Il leur fallait, dimanche matin, finir dans le top 3 de leur course (6 séries) ou figurer parmi les six autres meilleurs chronos pour se retrouver en demi-finales mercredi soir. Dylan Borlée et Alexander Doom, grâce à leurs places (2e et 3e), et Kevin Borlée, grâce à son chrono (1er des repêchés), ont réussi leur objectif.