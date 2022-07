Bashir Abdi (marathon) : « Les médailles plutôt que le chrono »

La préparation d’Abdi a débuté deux semaines après le marathon de Rotterdam (Ndlr: 4e en 2h05.23, le 10 avril), en Éthiopie. "Puis, quand la saison des pluies est arrivée, j’ai pris la direction de Font Romeu. Je me suis très bien entraîné pendant trois semaines à 1800m d’altitude et le 3 juillet, je me suis envolé pour Flagstaff, dans l’Arizona, où j’ai achevé ma préparation", raconte Bashir, qui avoue manquer de points de repère et de rythme de compétition "Mon seul point de comparaison, c’est le Néerlandais Abdi Nageeye, et je ne m’en sors pas mal, mais il a plus de confiance que moi depuis sa victoire à Rotterdam. Il est aussi monté plus haut que moi en altitude et il est clairement dans la forme de sa vie!"

Les Éthiopiens favoris

Sur un parcours qu’il ne souhaite pas reconnaître ("je verrai bien au premier tour ce qui m’attend") et qui a été dessiné à Springfield, au nord de la rivière Willamette traversant Eugene, Bashir Abdi fera certainement partie des prétendants aux médailles. Mais ils sont nombreux à briguer un podium en l’absence du N.1 de la discipline, le Kenyan Eliud Kipchoge.

"Je fais des Éthiopiens Lelisa Desisa, le champion sortant, et Mosinet Geremew, son dauphin, mes favoris pour la course", indique Bashir Abdi. "Si Desisa a pu gagner à Doha dans des conditions extrêmes, ce sera encore plus facile pour lui ici où la température tôt le matin est idéale (16°C). L’équipe du Kenya se comporte toujours bien et il y a encore Nageeye ainsi que quatre ou cinq underdogs à côté de cela. Dommage que Koen (Naert) ne soit pas là, il m’avait bien conseillé au Japon."

Quelle sera, dès lors, la clé pour le Gantois? "Être alerte du début à la fin, être patient et réagir au bon moment. Il ne m’appartiendra pas de prendre des initiatives mais d’apporter des réponses intelligentes aux mouvements de course. Vous savez, tout le monde ici est entraîné pour courir 35 kilomètres à bonne allure, mais le marathon commence vraiment à ce moment-là, quand les crampes arrivent, que le lactique est de plus en plus présent. J’espère qu’il me restera suffisamment d’énergie. Mais je me sens prêt à courir en 2h05 ou 2h06."

À l’aube de son huitième marathon, l’athlète de 33 ans estime qu’il doit encore acquérir un peu d’expérience. "J’ai une marge de progression à ce niveau, et donc aussi au niveau du chrono."

Quoi qu’il en soit, Bashir Abdi préfère le prestige des championnats, dit-il, aux marathons des grandes villes. "Je trouve que les médailles sont plus importantes car les chronos peuvent toujours être battus. J’ai le bronze olympique mais j’aimerais vraiment ouvrir mon compteur aux Mondiaux…".