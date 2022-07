Camille Laus évoque sa carrière et le relai 4x400 avant les Mondiaux : "On veut être avec les meilleures aux JO"

Camille, peu de gens le savent mais vous avez commencé votre carrière sportive par la gymnastique?

C’est juste, mais vraiment pour le plaisir (rires). Je n’étais pas spécialement douée, surtout en souplesse. Mon agrès préféré était le saut.

Avez-vous tiré une force de ces années pour votre pratique du 400 mètres?

C’est un sport assez complet qui te permet de te développer de manière équilibrée et qui m’a certainement beaucoup apporté jusqu’à mon changement de sport vers 14 ans.

Comment en êtes-vous venue à l’athlétisme?

J’ai toujours aimé le courir et aux cross inter-scolaires, je ne me suis rendu compte que j’allais plus vite que les autres filles.

Et que les garçons?

Certains, oui. Je pariais d’ailleurs, et parfois de l’argent, avec les garçons que j’allais les battre.

Mais le cross est encore assez éloigné du sprint…

À mon premier entraînement au club d’athlétisme, j’ai été mise dans le groupe de sprint et j’y ai découvert les plaisirs de la vitesse. J’ai aussi rapidement vu que j’étais douée. J’étais impressionnée par le travail préparatoire. Ce n’était pas juste courir. Il y avait un échauffement, des exercices techniques et puis seulement nous faisions des distances. J’ai commencé dans le groupe le moins fort pour, à chaque nouvelle série, être mise dans la catégorie supérieure. J’ai terminé l’entraînement avec la fille la plus rapide du club.

Avez-vous rapidement eu des distances de prédilection?

Comme j’ai commencé tard, je n’ai pas eu la chance de toucher à toutes les disciplines comme les autres. J’ai commencé sur 100 et 200 mètres. J’ai ensuite essayé le saut en longueur mais la compétition directe du sprint me convenait mieux. J’ai besoin d’être confrontée à d’autres athlètes.

Et pourquoi êtes-vous meilleure sur 400 mètres que sur des distances plus courtes?

Je suis plus crispée sur des sprints courts alors que j’arrive à me relâcher et bien terminer sur du plus long.

À quel moment avez-vous saisi que le 400 mètres était la discipline sur laquelle vous deviez vous concentrer?

Lors de l’été 2017, j’ai participé à la Coupe d’Europe et j’ai couru le relais 4x400. J’ai ressenti quelque chose de différent. Après la saison j’ai dit à Jacques (Borlée) que j’aimerais me concentrer sur cette discipline. En 2018, j’ai commencé à sortir de gros chronos.

Tester une autre distance ne vous a jamais traversé l’esprit?

Le 800 mètres m’attire mais je n’ai pas encore atteint ma limite sur 400 mètres. Je peux encore battre mon record et faire de belles choses avec les Cheetahs. Mais je ne suis pas contre, un jour, essayer le 800 mètres.

Avez-vous dû transformer votre corps au fur et à mesure des années?

La transition a été assez naturelle. Depuis 2018, je suis devenue plus sèche, mes muscles sont un peu moins développés. On travaille sur le relâchement plus que la puissance. L’équilibre entre puissance et légèreté est un grand défi.

L’autre défi est mental… Il faut savoir se faire très mal tous les jours!

Je trouve mon plaisir et ma motivation dans le fait de repousser mes limites psychologiques et mentales. C’est un peu «sadomaso» (sic) de dire ça mais je prends du plaisir lors des séances difficiles. Parfois on est à bout et on va chercher plus loin au mental. Et c’est ce qui fait la différence en compétition. Quand on arrive à 300 mètres, on a un mur et ça se joue dans la tête.

C’est une sensation désagréable…

Elle n’est pas toujours présente, tout dépend de la gestion de course. Mais quand ça arrive, après 250 mètres, je sens que ça va caler mais il n’y a pas de retour en arrière possible. À ce moment-là, il faut rester relâchée et en place techniquement. Je sais que je commence à tourner les épaules, j’ai le dos qui creuse. Tous ces défauts techniques font perdre du temps.

Peut-on qualifier le 400 mètres de discipline la plus compliquée du sprint?

Oui, je pense. Avec le 800 mètres. Chaque discipline a ses difficultés mais ici, c’est le travail de résistance qui pique à l’entraînement. Je l’ai choisi donc je ne peux pas me plaindre.

Combien de fois par semaine vous mettez-vous au carton à l’entraînement?

En période de construction de la forme, on va chercher loin lors de presque toutes les séances. Ce sont des douleurs différentes mais il faut passer par là.

Vous dites souvent que les Cheetahs ont changé votre vie. Pouvez-vous réexpliquer la naissance du relais féminin 4x400 mètres?

On voyait toujours les garçons performer, gagner des médailles. Cela nous a donné envie. Nous sommes dans un sport individuel et la perspective de partager les émotions nous a donné envie de nous lancer. Je prends plus de plaisir à faire une performance en relais que seule. On s’est rassemblée avec les athlètes et la coach désignée, Carole Bam, et nous avons également fait appel à une coach mentale (NDLR: Ellen Schouppe) pour créer un esprit d’équipe entre des filles qui sont en premier lieu concurrentes. Cette concurrence saine nous a permis d’augmenter notre niveau. Nous devions apprendre à connaître les autres athlètes, à les accepter. Puis, le fait de voir une autre athlète être plus rapide, donne l’envie de la rattraper et donc de s’améliorer.

Le plus étonnant est que vous avez une superbe cohésion sans travailler ensemble au quotidien…

L’athlétisme reste avant tout un sport individuel et il faut trouver le coach qui nous correspond au mieux. Un relais n’est pas un match de football, c’est une course individuelle. Nous ne devons bosser que le passage de témoin. Pour le reste, chacune vit sa course même si on se transcende pour les autres.

Auriez-vous atteint vos chronos actuels sans cette équipe?

Non. Elle m’a donné l’espoir d’aller aux Jeux olympiques et donc à tout faire pour y parvenir. On a commencé à franchir des étapes pour finalement décrocher notre ticket pour les Jeux, c’est un rêve qui s’est réalisé. L’équipe me porte.

Et vous en êtes pourtant la capitaine. Avez-vous toujours eu ce leadership en vous?

Je suis proche des filles, je motive facilement. J’ai aussi un côté très ambitieux. Quand je crois en quelque chose, je vais vraiment convaincre mes partenaires qu’on va y arriver.

Donc vous avez décidé du pas de danse avant de monter sur la piste aux JO?

On l’a décidé ensemble la veille. Je comptais… et je me suis trompée. On réalisait notre rêve et on voulait profiter de cette finale olympique. Ce petit pas de danse, c’était pour signifier qu’on devait être détendue. Cette bonne vibe est ce qui nous démarque. Nos résultats étonnent pas mal de nations car sur le papier nous n’avons pas les meilleurs chronos mais ensemble nous réalisons de belles choses. On appelle ça la magie des Cheetahs. Quand on a le témoin en main, rien ne peut nous arrêter.

Que vous manque-t-il pour aller tutoyer les meilleures au monde?

Nous devons élever notre niveau individuel, gagner une seconde. Nous avons, en relais, gagné dix secondes en trois ans, c’est énorme. J’espère qu’à Paris 2024 nous pourrons rivaliser avec les meilleures au monde.

À plus courte échéance, vous avez les championnats du monde à Eugene. Que visez-vous?

Une finale. Mais la saison est particulière car on enchaînera avec les championnats d’Europe. Nous voudrons tenter de décrocher une médaille avec les Cheetahs. Nous partirons avec une équipe plus forte que jamais. Avec notre quatrième place aux championnats d’Europe à Berlin, ça donne envie de faire mieux.

Vous avez longtemps été considérée comme la copine de Kevin Borlée, vous êtes désormais Camille Laus, capitaine des Cheetahs. Cela vous fait plaisir d’avoir réussi à décoller cette étiquette?

Oui, car c’est quelque chose qui me frustrait un peu au début, car j’étais une athlète avant d’être avec Kevin. Il m’a beaucoup aidée mais c’étaient mes résultats.

En quoi vous a-t-il aidée?

J’ai pris les mêmes habitudes que lui car il avait déjà une discipline et une hygiène de vie d’athlète. Puis, d’un point de vue mental, il m’a aidé à aborder les courses et les entraînements. Il m’a appris à gérer beaucoup d’aspects du métier.

N’est-ce pas parfois lourd d’être non-stop dans le monde de l’athlétisme, au travail comme à la maison?

On en parle souvent car c’est notre passion mais les conversations ne tournent pas qu’autour de l’athlétisme. Par contre, cela fera bizarre quand l’un de nous arrêtera car on aura un rythme de vie complètement différent. Après, on aura des souvenirs forts. Nous avons fait les Jeux olympiques à deux, je lui ai passé le témoin aux JO. Le rêve ultime est d’avoir une médaille ensemble.

Est-ce parfois difficile de trouver un équilibre?

Nous avons des habitudes et une manière d’aborder certaines périodes. L’autre respecte notre manière de fonctionner. On ne dort, par exemple, pas ensemble lors de championnats. C’est une question d’adaptation.