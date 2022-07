Une chambre seule au dortoir pour Nafi Thiam

"À ce niveau-là, ce n’est vraiment pas top. On est quand même aux championnats du monde", dit Kevin Borlée. "Tout le monde est logé à la même enseigne, sauf les États-Unis bien sûr. C’est quand même un peu scandaleux."

"On est à trois dans une chambre minuscule", précise Dylan Borlée. "Où on doit enjamber nos valises quand on veut bouger", complète Julien Watrin.

Pas les conditions idéales donc à l’approche de la compétition même si les Belgian Tornados se disent qu’ils sauront "faire abstraction" de ce contexte et "se concentrer sur la performance".

Nafi Thiam, quant à elle, occupe une chambre seule, a-t-elle précisé lors de son dernier point presse. "Ce sont des dortoirs, on n’est pas à l’hôtel, donc on sait plus ou moins à quoi s’attendre. Normalement, j’étais avec Anne (Zagré) mais elle n’est arrivée que mardi et je pense que c’était mieux pour moi, par rapport au covid, d’être toute seule. Cela reste un souci, certes moins que les années précédentes, mais le virus est toujours là. Il faut faire attention", dit la double championne olympique de l’heptathlon qui a dû, comme Noor Vidts, se soumettre à un contrôle antidopage ce mercredi. "C’est normal, il y en a toujours quand on arrive en championnat."

Pour le reste, Nafi, le visage un peu fermé, a confirmé que tout allait bien pour elle. Place à la compétition, dès dimanche…