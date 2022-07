Originaire de Sambreville, Delphine Nkansa est la nouvelle pépite du sprint belge

C’est une trajectoire pour le moins étonnante que semble suivre la sprinteuse Delphine Nkansa. Sacrée championne de Belgique du 200 m deux semaines plus tôt, pour sa première apparition sous le maillot de l’Excelsior, la véloce athlète est complètement sortie de l’ombre, ce week-end, sur la nouvelle piste du Stadium d’Albi, où se déroulaient les championnats de France U23. La demoiselle, résidente parisienne et affiliée à l’US Ivry, y a pulvérisé ses meilleurs chronos sur 100 m (2e) et 200 m (1re), devenant en 11.26 (+1,2) la deuxième Belge de l’histoire sur la première des deux distances et décrochant en 23.03 sa qualification pour l’Euro de Munich (min.: 23.05) sur la seconde. Soit 11 et 31 centièmes de mieux sur ses (jeunes) références!