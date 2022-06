Meeting de Liège: Nafi Thiam remporte la hauteur (1m91) et boucle sa préparation pour les Mondiaux

À l’origine, la double championne olympique de l’heptathlon devait également courir le 100 m haies à Naimette-Xhovémont, mais elle a changé d’avis. "Mes ischio-jambiers étaient extrêmement raides après le championnat de Belgique et il n’était plus question de disputer la course la course", a déclaré Thiam après coup. "Hier, c’était encore assez douloureux pendant l’entraînement, mais heureusement, ça allait mieux aujourd’hui. Je n’ai pas vraiment hésité à participer au saut en hauteur. Et en fait, je me suis sentie super bien aujourd’hui, peut-être même trop bien. Je me suis approchée trop près du sautoir à chaque fois, c’est donc un signe que je suis forte et rapide. C’est aussi parce que j’ai été stimulée par le soutien massif du public, mais c’est un bon entraînement pour les championnats du monde. C’est dommage que j’ai raté la barre à 1m94 à cause de ça, parce que je sens qu’elle était là."

Thiam prend l’avion pour les Championnats du monde samedi avec confiance. "Mes résultats des dernières semaines étaient bons et je pars sereine", a-t-elle ajouté. "La confiance augmente et c’est pourquoi je me sens de plus en à l’aise. J’ai particulièrement hâte d’y être."