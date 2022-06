Dernier test pour Nafi Thiam au meeting de Liège

À un peu plus de deux semaines des championnats du monde à Eugene (États-Unis), c’est une 20e édition très particulière et festive que le meeting international de la Province de Liège se prépare à vivre. C’est, en effet, ce mercredi que la Province Naimette Arena va dévoiler au public ses installations rafraîchies et sa splendide nouvelle piste. Sans surprise, on retrouvera, tout en haut de l’affiche, la double championne olympique Nafi Thiam dont il s’agira de la dernière compétition avant les Mondiaux.