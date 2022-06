"Je suis très, très contente, surtout vu les conditions climatiques. Quand je suis arrivée à Gand, le ciel était encore dégagé. Mais la pluie s’est mise à tomber dès le début de mon échauffement. Franchement, je me suis dit que ce serait assez délicat mais, finalement, j’ai réussi un excellent concours."

La preuve par les chiffres: 6,20 m, 6,51 m, 6,45 m, 6,21 m, nul et donc 6,63 m, le tout avec une piste d’élan trempée par une pluie qui n’a cessé que vers 19h, au moment des nombreux podiums, tous ponctués d’une courte Brabançonne.

"Je me sens beaucoup mieux physiquement. C’est cool! Si on m’avait dit ça il y a deux mois, je ne sais pas si je l’aurais cru. Mais voilà, je me suis un peu acharnée, avec intelligence."

Jamais Nafi n’a été envahie par une quelconque crainte vu l’état du sautoir. "Non! Vous savez, si on a peur, on se blesse. Alors, j’y ai été à fond à chaque saut. Et je me suis d’ailleurs sentie de mieux en mieux. Si je m’attendais à sauter 6,63 m? Non. En fait, je ne m’attendais à rien."

Et voilà Nafi encore championne de Belgique! "Pour moi, c’est toujours un plaisir, même si je ne sais pas combien je compte de titres aujourd’hui. Le plus important, c’était les sensations. Et elles sont vraiment excellentes!"

Le plaisir d’être en bonne santé, notre double championne olympique est bien décidée à en profiter au maximum. Car, l’air de rien, elle a traversé une période très délicate avec une inquiétante blessure au dos. "Disons que la hauteur et la longueur m’ont causé des nuits blanches. Ne pas participer à un heptathlon, mais m’aligner sur des épreuves individuelles fut, je pense, la meilleure décision que j’ai prise. J’ai bien géré ma préparation parce que j’arrive en forme au bon moment. Je me sentais déjà bien en hauteur à Paris, où j’ai franchi 1,92 m. Ici, avec ces 6,63 m en longueur, je ne pouvais espérer mieux!"

Nafi Thiam est donc gonflée à bloc en vue du Mondial, à Eugene. Mais, d’ici là, elle participera au 100 m haies, ce dimanche, et à la hauteur, mercredi, à Liège.

"Pour ce National, j’aurais préféré disputer les haies d’abord parce qu’on sort toujours d’un concours en longueur avec des courbatures. Mais c’est comme ça. Et puis, à Liège, ce sera l’occasion pour moi d’inaugurer la nouvelle piste et de répéter mes gammes. Un concours de hauteur en plus ne peut que m’être intéressant, même si mon élan est au point."