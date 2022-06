Kevin Borlée, après sa série sur 400 m : «Je ne devrais pas courir dans ces conditions»

En piste, sous les yeux de Roger Moens (92 ans!), notre vice-champion olympique et ancien recordman du monde du 800m toujours bon pied bon œil, Kevin et Jonathan Borlée, mais aussi Alexander Doom et Jonathan Sacoor. En revanche, pas de Dylan Borlée, qui avait opté pour le 200m, ni de Christian Iguacel, qui avait déclaré forfait.

Engagé dans la première série, Kevin Borlée a réussi le meilleur temps, sur une piste humide, en 46.09. Quelques mètres derrière lui, Jonathan Sacoor coupait la ligne en 46.98, chrono modeste pour le talentueux Brabançon, mais là n’était pas l’essentiel.

"Je suis déjà content d’avoir couru et je n’ai pas forcé. Je reviens seulement de maladie après une infection au Covid-19. Je me sens bien mieux à l’entraînement, mais je ne veux rien précipiter. L’Euro est encore loin…" , expliquait-il.

Et la finale? "Oh, je verrai comment j’aurai récupéré. Mon objectif de la saison n’est pas ici et maintenant. Il est au Mondial avec notre relais et à l’Euro sur l’individuel. J’étais en forme avant de tomber malade et je pense que c’est possible."

Pas de finale pour Jo

Juste après lui, Kevin Borlée avoua qu’il se sentait déjà mieux que le week-end dernier, à Paris. Mais… "Je ne devrais pas courir dans ces conditions parce que je ne parviens pas à me relâcher. Je suis sous anti-inflammatoires avec une séance quotidienne chez le kiné pour tenter d’éliminer cette crispation qui m’a envahi le dos. Je regrette qu’avec un chrono de 45.12 (à Berne) , je ne sois pas qualifié pour le Mondial car cette qualification me tient vraiment à cœur."

Alors qu’Alexander Doom s’offrait, seul, un bon chrono de 46.14, Jonathan Borlée devait se contenter d’un 46.98.

"J’ai souffert d’une gastro et je me sentais très mal. Je n’avais plus de jambes au passage du 200m! Mais j’ai si peu couru cette saison que je voulais absolument m’aligner. Ceci dit, il n’y aura pas de finale pour moi. J’ai trop peur de me blesser à cause d’une surcharge."

Il est vrai que la finale sur le tour de piste a lieu ce samedi et Dieu sait qui l’emportera dans ces conditions…

Sur 400m haies féminin, le meilleur chrono a été signé par Pauline Couckuyt en 56.48. Alors que Nina Hespel s’offrait, ensuite, le deuxième temps en 56.96, les Belgian Cheetahs Hanne Claes et Margo Van Puyvelde étaient réunies dans la troisième série. Au couloir 3, Hanne a pris un départ canon, dépassant sa coéquipière du relais 4x400m dans la ligne opposée! Mais la sociétaire de Louvain ne tint pas ce rythme effréné, terminant en 57.86, devant Van Puyvelde en 58.83.