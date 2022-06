Nafi Thiam à l'inauguration du nouveau stade de la Naimette : « Mes entraînements ici, ce sera pour la saison prochaine… »

"C’est important d’avoir un stade de qualité pour s’entraîner tous les jours. Mon groupe, et tous les autres d’ailleurs, ont vraiment hâte de revenir s’entraîner ici dans les meilleures conditions" , souligne l’athlète N.1 du pays, qui a dû "se débrouiller un peu" et s’exiler au Sart Tilman et à Hannut (pour la hauteur) pendant la durée des travaux de rénovation. "Je n’ai pas testé la piste et la seule fois où je la foulerai, ce sera le jour du meeting de Liège, le 29 juin, pour mes deux épreuves, le 100 m haies et la hauteur. Après je partirai déjà pour les championnats du monde, donc je n’aurai malheureusement pas l’occasion de faire des entraînements sur cette nouvelle piste cette saison. Ce sera pour l’année prochaine!"

En attendant, Nafi Thiam poursuit "sereinement" , dit-elle, sa préparation pour les championnats du monde. "Quand tu te prépares toute l’année pour un objectif, tu es toujours un peu stressée. Je crois que si tu ne ressens plus rien, c’est qu’il y a un problème ou que tu es un peu blasée. Mais ce n’est pas encore mon cas! C’est un bon stress, qui ne me fait pas perdre mes moyens, mais qui me motive et me donne envie de profiter de l’expérience à fond!"

Confiante pour Eugene

Son premier concours de saut en hauteur de l’année, samedi à Paris, l’a rassurée sur l’état de son dos qui l’a fait souffrir ces derniers mois.

"J’espérais être un peu plus épargnée physiquement que l’an dernier, mais ce n’était pas trop le cas. Cela n’a pas été évident à gérer mais on est là! (sourire) À Paris, l’idée était de prendre confiance dans mon corps et de voir si j’étais capable de tenir les sauts en compétition aussi. Avoir franchi 1,92m était vraiment une très belle surprise, et cela me donne encore plus confiance que ce que j’aurais pu penser. C’était vraiment bien et je suis de plus en plus optimiste dans le fait que je pourrai réussir de bons résultats à Eugene."