Memorial Van Damme: Erriyon Knighton sur 200m le 2 septembre

L’Américaine Jackie Joyner-Kersee (longueur) et les Kényans spécialistes du fond, Daniel Komen et Paul Tergat entreront au Hall of Fame (le tableau d’honneur) de l’évènement bruxellois.

Le 2 septembre prochain, le meeting bruxellois en sera à sa 46e édition et fêtera son 50e anniversaire, se remémorant aussi le 20 septembre 1972 qui avait vu Gaston Roelants, Emiel Puttemans et Willy Polleunis, trois figures de l’athlétisme noir-jaune-rouge, battre ensemble cinq records du monde: le record de l’heure pour Roelants et celui sur 20km, Polleunis s’était emparé du record sur les 10 miles et Puttemans des records mondiaux sur les 3 miles et les 5.000m.

L’on savait déjà que le meeting prendra de la hauteur avec en tête d’affiche le perchiste suédois Armand Duplantis, que cotoiera Ben Broeders qui vient de porter son record de Belgique à 5m85. Les Ukrainiennes Yaroslava Mahuchikh, championne du monde indoor en titre et en bronze aux JO, et Yuliya Levchenko, vice-championne du monde en 2017, à la hauteur, confirment cette impression.

Pour ce qui est du renouvellement de la piste au stade Roi Baudouin, les premiers éléments devraient être posés en octobre 2022, a confirmé Kim Gevaert jeudi. De quoi être fin prêt pour l’édition 2023 et pour les finales de 2024 lorsque le Mémorial retrouvera son statut de finale de la Ligue de Diamant, disputée sur deux jours, samedi et dimanche, et non plus, comme de coutume le vendredi. Trente-deux disciplines sont au programme. Ce sera le cas en 2026 aussi qui promet une édition spéciale, sa 50e.