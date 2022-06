Nafi Thiam à Leiden avant Paris et… Liège!

Le programme de Nafi Thiam continue de s’étoffer pour les prochaines semaines. On sait à présent que la double championne olympique s’alignera dans deux épreuves (100m haies et saut en hauteur), le mercredi 29 juin prochain, sur la toute nouvelle piste du stade de Naimette. C’est un autre doublé (haies et longueur) que Nafi va réaliser ce samedi après-midi à Leiden, aux Pays-Bas. Puis, une semaine plus tard, c’est à la hauteur qu’elle s’alignera, en Diamond League, à Paris. Il reste encore à définir son programme des championnats de Belgique à Gentbrugge, du 24 au 26 juin. L.M.