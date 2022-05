Prononcée en 2014, l’année de sa première médaille internationale chez les seniors (bronze aux championnats d’Europe de Zurich), cette petite phrase de Nafi Thiam résume bien l’état d’esprit général qui définit les spécialistes des épreuves combinées. Les forçats de la piste travaillent toutes les épreuves qui les concernent tout au long de la saison et ils font très tôt l’apprentissage de la douleur. En tâchant de ne pas franchir la ligne rouge de ce que le corps peut supporter et en restant attentif aux moindres signaux d’alerte. L’expérience leur permettant aussi de trouver un juste équilibre, et de distinguer les petits bobos sans trop d’importance de ceux susceptibles de les arrêter pour une longue durée.

On a fait les comptes: depuis 2014, la Namuroise aura connu une dizaine de coups d’arrêt, des plus anecdotiques (problème à la voûte plantaire, tendinite à la rotule, œdème au genou…) aux plus importants. Dans cette dernière catégorie, on placera bien sûr sa déchirure ligamentaire au coude droit lors des championnats de Belgique en 2016, à quelques semaines des Jeux de Rio. Mais aussi sa déchirure du muscle soléaire survenue lors d’un stage en Afrique du Sud au début de l’année 2019 et qui lui aura fait perdre quelques mois. Ou encore sa lésion musculaire au coude droit à nouveau, en mai 2019, un mal qui se réveillera en juin lors du Décastar de Talence puis en octobre aux Mondiaux de Doha, l’empêchant d’aller au bout de son concours. Enfin, des inflammations récurrentes aux tendons d’Achille en 2020 avaient entraîné une fin de saison anticipée et son forfait au Mémorial Van Damme.

Depuis trois ans, son dos est à son tour devenu une source de problème et doit être surveillé de près, lui qui a bien failli lui jouer un vilain tour aux Jeux de Tokyo.

"En arrivant au Japon, je n’arrivais même pas à courir tellement j’avais mal. Raison pour laquelle j’ai demandé à arriver plus tôt au village olympique afin d’y retrouver le Dr Bellemans et mon physio, Maarten Thyssen", avait-elle expliqué, en larmes, dans la foulée d’un deuxième titre olympique historique. Au final, le problème a pu être pris à temps et solutionné rapidement.

L’importance de la gestion émotionnelle

Mais cette année, alors qu’elle n’a disputé qu’une compétition officielle, sur les haies en février, de nouvelles douleurs sont apparues dans la foulée au point de l’inquiéter sur sa participation aux Mondiaux d’Eugene. Dans ce contexte, la gestion émotionnelle du problème est tout aussi capitale que la prise en charge physique. "Quand physiquement ça ne va pas, il est difficile d’être au top mentalement, d’être sereine et de prendre du plaisir dans ce que l’on fait", dit-elle. Le problème semble heureusement rentré dans l’ordre mais le dos de Nafi reste sous surveillance constante. Et nul doute que la première athlète du pays sera à l’écoute de son corps après son premier 100m haies, dimanche, à Lokeren.

À la lecture de son palmarès, on se dit toutefois que Nafi Thiam, bien entourée par sa cellule médicale, n’a pas payé un trop lourd tribut à la malchance jusqu’ici. Titres olympiques, titre mondial, titre européen: l’heptathlonienne a été de tous les championnats outdoor depuis les Mondiaux 2013 à Moscou et a remporté quatre des cinq derniers rendez-vous organisés. Ses problèmes de coude l’ont surtout handicapée au plan… chiffré, l’empêchant de réaliser un total de points correspondant à un potentiel qui se situe au-delà du record d’Europe actuel (7032 pts). "L’heptathlon est une discipline très exigeante et les blessures font partie du jeu", répète-t-elle souvent, pleine de sagesse.