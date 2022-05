La Montoise Elise Vanderelst espère un bon chrono sur 1 500 mètres ce samedi à Birmingham

"Les entraînements se passent bien! Je ne suis pas encore à 100% mais j’ai refait quelques séances spécifiques 1500 m, à des allures de compétition, et je peux espérer un bon chrono ce samedi dans une course rapide. Je me dirige progressivement vers un premier pic de forme prévu pour le début du mois de juin. C’est à ce moment-là que j’espère réussir le minimum mondial. D’ici là, j’espère que la météo sera plus favorable à Birmingham qu’à Gateshead l’année dernière où il avait beaucoup plu!", lance Elise.

Qui devra réaliser un chrono de 4.04.20 d’ici au 26 juin prochain afin de se qualifier par la grande porte pour les championnats du monde aux États-Unis. Rien d’impossible pour elle, qui possède un recordde Belgique à 4.02.63 et qui avait réussi 4.04.86, l’été dernier, à Tokyo.

"Le 28 mai, je travaillerai ma vitesse à l’IFAM avant de retrouver le 1500 m le 5 juin à Rabat. J’attends aussi une confirmation pour le meeting de Rome le 9. Une habituée de la Diamond League? Cela me fait plaisir en tout cas et me permet de mesurer le chemin parcouru: en 2018, je n’avais pas été acceptée à Rabat et en 2019, mon niveau n’était pas encore assez élevé pour prétendre à ces meetings."

Par ailleurs, Elise Vanderelst ne perd pas de vue qu’il y aura, au mois d’août, des championnats d’Europe pour lesquels elle est déjà qualifiée.