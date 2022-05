"Dans les semaines à venir, je participerai à des épreuves individuelles. Nous voulions initialement participer à une épreuve multiple en mai, mais cela ne se fera pas en raison d’une blessure au dos que j’ai contractée plus tôt cette saison. Ces derniers mois ont été un défi mental et physique car je me suis retrouvée coincée une fois de plus dans un cercle de douleur dont je ne pouvais pas m’échapper malgré tous mes efforts. J’ai lutté au point de douter sérieusement de ma participation aux championnats estivaux cette année. Mon dos a bien évolué et je suis reconnaissante de l’aide médicale que j’ai reçue en Belgique et à l’étranger. Je suis maintenant confiante, je serai prête et en forme pour l’heptathlon des championnats du monde."

Après les Mondiaux d’Eugene, les championnats d’Europe sont programmés à Munich du 15 au 21 août, l’heptathlon est prévu les 17 et 18 août.