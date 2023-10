Les Danois mettent les Mauves aux commandes, suivez Standard - Anderlecht en direct (0-2)

Après quelques assauts anderlechtois c’est le Standard qui se créait la première grosse occasion. Peu avant le quart d’heure de jeu, Djenepo recevait, sur la gauche, une longue transversale. Le Malien rentrait dans le jeu se débarrassait de Sardella et de Debast avant de tirer vers la lucarne opposée d’une frappe enroulée, mais son envoi passait au-dessus du but de Schmeichel.

Quelques minutes de folies

Mais quelques instants plus tard, c’est bien Anderlecht qui allait ouvrir le score. Hazard, bien lancé par Rits sur le côté droit, déboulait sur le flanc avant de centrer fort vers le petit rectangle. Vanheusden se loupait et laissait passer le ballon. Dolberg en profitait pour pousser la balle de la tête dans le but laissé vide. Le match allait alors prendre une tournure assez folle. Piqué au vif le Standard tentait de remettre le pied sur le ballon. L’occasion allait suivre via la tête d’Alzate sur corner. Mais Anderlecht allait ensuite profiter d’une grosse confusion dans le rectangle et Dreyer pour doubler la mise d’une frappe enroulée du gauche.

Sur la remise en jeu consécutive le Standard ne passait pas loin du chaos puisque Dreyer pensait marquer le troisième goal après une perte de balle des Rouches dans le rond central. Mais l’intervention du VAR allait invalider le but suite à une faute de main de Leoni.

De quoi revigorer les Liégeois qui poussaient pour revenir au score. D’abord via Sowah qui frappait violemment sur le portier bruxellois à la 32e, puis via Kawabe qui tenait aussi sa chance une semaine plus tard. Le match allait alors légèrement retomber en intensité jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre pour envoyer les 22 joueurs au vestiaire.

LES COMPOS

Standard : Bodart, Ngoy, Bokadi, Vanheusden, Fossey, Hayden, Alzate, Djenepo, Kawabe, Kanga, Sowah.

Anderlecht : Schmeichel, Sardella, Debast, Vertonghen, Augustinsson, Leoni, Rits, Stroeykens, Dreyer, Dolberg, Hazard.