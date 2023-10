Numéro 1, sans contestation

L’Union SG était juste trop forte pour son adversaire du jour et est assurée de finir le week-end en haut du tableau en D1A. La place qu’elle mérite au vu de sa récente série, tout simplement. L’ego d’Alexander Blessin ne sera pas chatouillé.

On se demande d’ailleurs qui pourra faire tomber cette équipe de son piédestal. Beaucoup des consultants n’ont pas osé se mouiller quand on leur a posé la question, ces derniers jours : l’Union SG est-elle favorite pour gagner la Pro League ? Quand on la voit marcher sur chaque petite équipe qu’elle affronte et engranger des points, on a envie de plonger dans la piscine habillé et de dire "oui". Même si elle ne sera pas seule dans cette lutte. Mais quand elle joue avec une telle facilité…

La fluidité caractérise ce collectif. Ses sorties de balles en relais, en une touche, empêchent tout espoir de leur adversaire de récupérer le ballon dans une zone dangereuse. Demandez au couloir droit d’Eupen ce qu’il a pensé du duo Lapoussin-Puertas. Il cherche encore comme leur chiper le ballon.

Puertas en successeur de Teuma

Puertas est dans la forme de sa vie. La présence de Teddy Teuma en tribune l’a certainement inspiré. Le digne successeur du joueur du Stade de Reims a été à la hauteur avec un assist d’une talonnade inspirée. Sa célébration ? En hommage à Teuma. "Calma".

C’était déjà sa dixième passe décisive cette saison. Et comme si ça ne suffisait pas, il a mis Amoura en orbite sur le 3-0. Le numéro 11. Tout semble un peu trop facile pour le Suisse.

Gustaf Nilsson a, lui, vécu la semaine de tous les paradoxes. Présent au stade roi Baudouin lundi soir, l’attaquant suédois a eu du mal à digérer l’attentat qui a coûté la vie à deux supporters de son pays. Il leur a rendu hommage en faisant un "deux" avec les doigts après avoir ouvert le score de la tête. L’histoire est belle mais s’est mal terminée car Nilsson a dû quitter le terrain blessé à la cuisse.

Et c’est là que l’on voit que l’Union SG est plus forte que les saisons précédentes. Leur attaquant avait à peine quitté la pelouse que son remplaçant, Elton Kabangu, plantait un but. Nilsson risque de manquer quelques matchs et deux concurrents sont déjà prêts à prendre sa place : Eckert Ayensa et Kevin Rodriguez.

L’Union SG joue sa place en Europe jeudi face à LASK Linsk. Avec le niveau de jeu affiché ce vendredi, les Bruxellois ont tout pour engranger la première victoire de leur campagne européenne.