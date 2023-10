Carl Hoefkens veut maintenant un Standard plus dominant

Six matchs sans défaite, un bilan de 10 sur 12 d’un côté, une seule défaite au compteur et une belle seconde place au classement de l’autre : voilà bien longtemps que le Standard et Anderlecht ne s’étaient pas présentés en si bonne forme avant un Clasico. Une rencontre que les Rouches, à l’image de leur capitaine Zinho Vanheusden, se réjouissent de disputer. "Dans les chiffres, c’est un match comme un autre…. Mais tout le monde sait qu’en réalité, ce n’est pas un match comme un autre, lance d’emblée le défenseur liégeois. On sent l’excitation qui règne autour de cette rencontre et qui grimpe au fur et à mesure que la semaine avance. On a tous hâte d’être dimanche."